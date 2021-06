Il finale di New Amsterdam 3 è alle porte e presto capiremo come andrà a finire per Max e i suoi in seguito a tutti i problemi di cui si è fatto carico e si è visto protagonista in questo periodo. A causa del Covid e delle restrizioni, la stagione sarà più corta del previsto e questo significa che la prossima settimana avremo a che fare proprio con gli ultimi episodi in cui scopriremo i dettagli sui sentimenti di Max per Helen ma anche di quelli che saranno i problemi di Iggy e non solo.

L’appuntamento è fissato con gli episodi dal titolo Tempo di lottare e Ricominciare è difficile in cui Max viene aspramente criticato da Gwen e Calvin durante un colloquio in presenza dei rispettivi legali, il nostro direttore è davvero scosso da quanto è successo con loro tanto da mettere in dubbio anche la sua bravura nell’essere padre della sua bambina, forse ha sbagliato tutto e sta agendo come un egoista?

In ospedale intanto c’è un malfunzionamento del frigorifero e questo rischia di mandare in fumo mille dosi di vaccino che rischiano di andare perse fino a quando Max cerca il sistema di utilizzarle prima che scadano, ricorrendo anche all’aiuto di Todd per convincere gli “indecisi del vaccino”. Sharpe fa di tutto per essere vicina a Mina nella scelta del college mentre Reynolds capisce che la sua storia con Malvo non può avere un futuro.

Un salto temporale ci regala un finale di New Amsterdam 3 degno di nota e non solo perché Iggy, Martin e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma anche perché Max, stanco di stare lontano da Helen, le lascia un messaggio carico di promesse, cambierà davvero qualcosa quando i due riusciranno a vedersi? Nel finale questo incontro andrà in scena e solo allora scopriremo cosa ne sarà di loro.