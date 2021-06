Con gli episodi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni del 23 giugno su Canale5 prosegue la programmazione in prima visione del period drama spagnolo, a dieci anni dal suo debutto su Antena3. La serie con Yon González de Le Ragazze del Centralino e Pedro Alonso de La Casa di Carta è arrivata sull’ammiraglia Mediaset lo scorso 9 giugno in prima visione assoluta per l’Italia, dopo che Rai1 ne aveva già realizzato un remake nel 2015.

Negli episodi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni del 23 giugno il mistero della ricerca della sorella di Julio continua e si intreccia con la caccia a un potenziale serial killer. Ad affiancare il protagonista nella sua missione arriva Ayala, ma non sarà semplice evitare altro sangue nel lussuoso hotel. E lo stesso Julio finirà per diventare un ricercato dalla polizia.

Ecco le trame dei episodi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni del 23 giugno su Canale5: i capitoli 5 e 6 si intitolano rispettivamente Luna Di Sangue e Il Gioiello Scomparso e sono in onda in prima tv dalle 21.30, oltre che disponibili in streaming gratuito su Mediaset Play.

Una volta scoperta la vera identità di Julio, Ayala, inaspettatamente, gli chiede di collaborare alle indagini, essendo lui un dipendente dell’hotel. Quando si rendono conto di avere a che fare con un serial killer, chiedono ad Alicia di aiutarli ad evitare il prossimo omicidio. Intanto, Eugenia, folle di gelosia, spinge da un balcone la sorella Mercedes, che si ritroverà tra la vita e la morte. Ayala, i suoi e Julio assistono all’omicidio di un’altra donna, senza riuscire ad evitarlo…

Ricercato dalla polizia, Julio si nasconde ma scopre qualcosa di nuovo su Diego quando vede un ospite che indossa il ciondolo di Cristina. Sofía ostacola i piani di sua madre di adottare il figlio di Belén e Javier viene sfidato a duello da un padre infuriato.

Gli episodi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni del 23 giugno non saranno gli unici in onda su Canale5 questa settimana: l’appuntamento con la serie spagnola raddoppia, con la programmazione dei capitoli 7 e 8 sabato 26 giugno, penultimo appuntamento prima del finale di stagione. Queste le anticipazioni dei prossimi episodi, che prevedono un grosso colpo di scena.

Attenzione spoiler!

Felicissimo della riunione con sua sorella, Julio apprende da Cristina che la sua scomparsa è stata dovuta a una lettera abbastanza potente da mandare in frantumi il Grand Hotel. Incredula alle accuse di Cristina, Alicia minaccia di andare da Ayala.

Mentre le sue indagini sono a un punto morto, Julio chiede ad Alicia di lasciare tutto e scappare con lui e per una volta la ragazza è pronta a mettere il suo cuore al primo posto. Andrés si imbatte in prove sorprendenti nonostante gli sforzi di Doña Teresa per tenerle nascoste.

La serie è composta da 3 stagioni, con la seconda fatta di 8 episodi e la terza da ben 22.