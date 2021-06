Il pop-rock inglese degli anni Sessanta e il racconto dei nostri giorni si fondono insieme per dar vita a una raccolta di brani dal titolo “Mystic Haddock“. Distribuito da Art Media Music, questo album è approdato sulle principali piattaforme musicali già da alcune settimane ed è il nuovo capitolo discografico del vivacissimo cantautore romano, Alessandro Orlandi.

Musicista polistrumentista, matematico ed editore, Orlandi coltiva da sempre l’amore per la musica che condivide con la sua storica band, i Saturn’s Children: alcuni suoi video hanno conquistato importanti premi internazionali, dal California International Shorts Festival del 2018 all’Oniros Film Award 2019, passando per il California Music Video & Film Awards 2019 e il Magikalcharm Experimental Video & Film Festival 2021 di New York.

La copertina di “MYSTIC HADDOCK”, il nuovo disco di Alessandro Orlandi & The Saturn’s Children

Quattordici brani si inseguono nelle tracce dell’album e raccontano la contemporaneità, i suoi inganni e i falsi miti del ventunesimo secolo, accogliendo – nei loro testi – ricchi riferimenti alla mitologia e alla letteratura. Nel brano “Covid 19 Naked”, ad esempio, la pandemia viene rappresentata come un Cavaliere Strisciante, Signore dell’Inquietudine, Re della Paura che ci invita, però, a mettere a nudo il senso autentico di questa esperienza e cogliere l’occasione per un cambiamento.

“Mystic Haddock” è un album decisamente sorprendente, capace di coniugare passato e presente con disinvoltura e profondità.