Terremoto in arrivo su Canale5 e nella vita dei fan di Can Yaman: Mr Wrong cancellata. La serie turca in onda al pomeriggio e nel prime time di lunedì presto finirà in panchina, almeno in parte, per fare posto a Brave and Beautiful. Non c’è bisogno di dire che il cambiamento non piace ai fan ma è vero anche che nel pomeriggio di Canale5 il successo è tutto per Love is In the Air, la serie che sta conquistando il pubblico di Canale5 contro ogni previsione.

La coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel, per il momento, continuerà ad occupare il prime time del lunedì fino ad esaurimento della stagione, o almeno si spera.

Attenzione però perché il cambiamento prenderà il via dal 5 luglio e questo lascia pensare che fino a quella data ci sarà tutto il tempo per Mr Wrong di avviarsi comodamente verso l’affrettato finale della serie con buona pace dei fan. Chi segue le serie turche in lingua originale o, comunque, in contemporanea con la messa in onda turca, sa bene che Mr Wrong è stata cancellata dopo una manciata di episodi nonostante le polemiche e le insistenze da parte del pubblico.

Ecco il promo della nuova serie in onda dal 5 luglio:

Brave and Beautiful, datata 2016 è una serie composta da 32 episodi di 120 minuti circa dal titolo originale Cesur ve Güzel. A differenza delle sue ‘colleghe’ turche, si distingue per i toni decisamente più drammatici e poco da commedia romantica di DayDreamer e compagni, avrà lo stesso successo nel pomeriggio di Canale5? La messa in onda è prevista per le 14.45 fino alla fine della stagione.

La storia della serie gira intorno a Cesur che torna nel villaggio natale del padre con il solo obiettivo di vendicarne la morte almeno fino a quando sulla sua strada non trova Shuan, la bellissima figlia dell’uomo che ritiene responsabile dell’omicidio del padre. A quel punto i due si innamorano e tutto si complica, come andrà a finire?