Michele Bravi live piano e voce per una serie di appuntamenti estivi. Il tour partirà il 23 luglio con un concerto all’alba a Villanova di Ostuni (BR), per proseguire il 2 agosto a San Romano in Garfagnana e l’8 agosto a Teramo.

Michele Bravi live piano e voce sarà a Jesolo (VE) il 12 agosto e a Majano (UD) il 13 agosto. Il 14 settembre è in programma un concerto a Catania.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 23 giugno online e dalle ore 11.00 di lunedì 28 giugno presso tutte le rivendite autorizzate per tutte le date ad eccezione di quella di Villanova di Ostuni (BR) a Porto Vecchio, i cui dettagli della messa in vendita dei biglietti verranno comunicati prossimamente.

Michele bravi presenterà dal vivo il nuovo singolo, Falene, realizzato in collaborazione con Sophie and the Giants, il brano che propone per l’estate 2021. In scaletta anche i brani dell’ultimo album, La Geografia Del Buio, in attesa della tournée autunnale interamente dedicata al disco.

Non mancheranno i suoi più grandi successi.

Le date:

23 luglio Villanova di Ostuni (BR), Porto Vecchio – concerto all’alba

2 agosto San Romano in Garfagnana, Fortezza delle Verrucole

8 agosto Teramo, Teramo Natura Indomita

12 agosto Jesolo (VE), Suonica Festival

13 agosto Majano (UD), Area Concerti del Festival di Majano

14 settembre Catania, Villa Bellini

I prezzi dei biglietti:

23 luglio: Villanova di Ostuni

€ 18,00 + diritti di prevendita

2 agosto: San Romano in Garfagnana (LU)

€ 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

8 agosto: Teramo

€ 3,00 + diritti di prevendita

12 agosto: Jesolo (VE)

Prima Poltrona – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Poltrona – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

13 agosto: Majano (UD)

Prima Poltrona – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Poltrona – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

14 settembre: Catania

€ 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita