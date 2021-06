Tra le novità della prossima stagione televisiva c’è la serie Sopravvissuti su Rai1. Da un’idea di Sofia Bruschetta, Giovanni Galassi, Ivano Fachin, Tommaso Matano, il progetto è stato scritto da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Giovanni Galassi, Ivano Fachin, Tommaso Matano.

Protagonista Lino Guanciale, che guida un cast di attori internazionali: Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigtorf, Elena Radonocich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes.

La serie Sopravvissuti è stata presentata nel corso dei palinsesti Rai 2021/2022. Alla regia di questo mystery drama, un genere inedito in Italia, troviamo Carmine Elia, già dietro la macchina da presa per La Porta Rossa (altra serie dove recita Guanciale). Sopravvissuti è una coproduzione Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo e andrà in onda nel 2022 in sei serate, per un totale di 6 puntate.

I palinsesti Rai hanno svelato i primi dettagli della trama che ruota intorno a un gruppo di sopravvissuti a un naufragio e il loro difficile ritorno alla vita normale.

Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa, con la speranza che quell’avventura segni un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, cosi come lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina. Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo?

Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. La serie Sopravvissuti su Rai1 è un viaggio nei labirinti della psiche e nell’intimità delle relazioni umane. La storia del ritorno a una vita che non ci appartiene più, cercando di ritrovare il legame con chi credevamo un compagno di vita e che ora a stento riconosciamo.

Sopravvissuti chiederà al pubblico una semplice ma terribile domanda: cosa sei disposto a fare per sopravvivere? Ecco le prime immagini video della serie di Rai1: