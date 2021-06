Buone notizie quelle che ci arrivano oggi 23 giugno per diversi utenti in possesso di un device Honor, considerando il fatto che sono state avviate in via ufficiale le iscrizioni alla closed beta di HarmonyOS 2.0 per svariati device. Un elemento di analisi aggiuntivo, rispetto a quello portato alla vostra attenzione alcune settimane fa sul nostro magazine, in quanto ora la situazione pare si stia sbloccando per tanti utenti in giro per il mondo. Proviamo a fare il punto della situazione con le informazioni disponibili.

Possibile partecipare alla closed beta di HarmonyOS 2.0 per 12 Honor dal 23 giugno

Secondo le informazioni riportate questo mercoledì da Huawei Central, una piccola svolta risulta ufficiale già da questo mercoledì. I dispositivi selezionati sono ora idonei a registrarsi per il beta test. Dopo la registrazione, Huawei rilascerà la build beta di HarmonyOS 2 tramite un aggiornamento OTA. Stando a quanto emerso fino a questo momento, si tratta di modelli che funzionano con i sistemi software Magic UI 4, EMUI 11 e Magic UI 3.1. Le iscrizioni odierne per il mondo Honor confermano il trend.

La notizia odierna riguarda i vari Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor V20 Moschino Edition, Honor Play 4 Pro, Honor Magic 2, fino ad arrivare al cosiddetto Honor Tablet V6. Staremo a vedere se ci saranno indicazioni anche in Italia per le 2.000 iscrizioni possibili per ciascun prodotto, in attesa di eventuali annunci ufficiali extra.

Secondo il piano ufficiale concepito da Honor, l’aggiornamento con HarmonyOS 2.0 doveva essere implementato per i telefoni Honor nel quarto trimestre di quest’anno. Ecco perché non è banale la svolta odierna, in quanto il produttore asiatico ha deciso di fare una prima sorpresa per i consumatori, aumentando la possibilità che ci possa essere una rapida distribuzione globale del pacchetto software.