Gianni Morandi racconta l’incidente e per la prima volta svela tutti i dettagli dell’accaduto. L’11 marzo il cantautore di Monghidoro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dopo essersi ustionato nella sua abitazione mentre bruciava delle sterpaglie. La sua convalescenza non è del tutto finita, ma l’artista è stato in grado di pubblicare un inedito, L’Allegria, scritto per lui da Jovanotti.

Nelle ultime ore Gianni Morandi si trovava al Parco Lambro di Milano proprio per presentare il singolo, una collaborazione inedita per Morandi che aveva chiesto esplicitamente a Lorenzo Cherubini di scrivere una hit per lui. “La sua canzone mi ha salvato la mano”, dice ironicamente Gianni mentre arringa il suo pubblico.

Non manca, tuttavia, il momento della serietà quando Gianni Morandi racconta l’incidente di cui ancora oggi porta i segni. Tutto è avvenuto mentre l’artista cercava di spingere un pezzo di legno tra le fiamme, aiutandosi con un forcone. Quest’ultimo gli era scivolato in avanti e Gianni si era ritrovato in mezzo alle fiamme. Ecco il suo racconto:

“Dieci minuti dopo, questo gran fuoco si è un po’ calmato, però era rimasto fuori un pezzo di legno verde che avevo tagliato la mattina e, cercando di spingerlo dentro, prendo questo forcale, spingo e non andava giù. Appoggio il telefonino, mi tolgo i guanti e la seconda volta che spingo… voom, il forcone passa di là e io volo dentro, dentro questo braciere. Qualcuno deve avermi guardato dal cielo, non so come ho fatto a salvarmi. Aggrappandomi a un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato su questo prato, urlavo, per andare a casa ci ho messo venti minuti, piangendo come un matto. Rientrato a casa ho chiesto a mia moglie Anna di tagliare i brandelli bruciati, ma lei ha capito che si trattava di una cosa grave e ha chiamato l’ambulanza”.

Tanta paura, dunque. Oggi la mano di Gianni Morandi è ancora fasciata. Sua moglie Anna Dan, intervistata da DiPiù TV, ha rivelato che la strada per la guarigione di suo marito è ancora molto lunga, ma ogni giorno si registrano piccoli e indispensabili miglioramenti. Il desiderio di Gianni è quello di guarire completamente e lasciarsi alle spalle quella brutta esperienza come un lontano ricordo.

L’Allegria è il ritorno alla normalità di un cantautore duramente provato da quel terribile episodio e, soprattutto, un grido di libertà dall’incubo della pandemia del Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo intero, anche il settore della musica e dei lavoratori dello spettacolo.

Gianni Morandi racconta l’incidente da sopravvissuto, e tutti ricordiamo che gli italiani sono rimasti per giorni con il fiato sospeso nell’attesa di novità e buone notizie dall’artista di Monghidoro.