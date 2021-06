Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy ha prestato la sua voce, sia in italiano che in inglese, ad uno dei personaggi del nuovo film Disney Pixar Luca, ambientato in Italia e appena arrivato sulla piattaforma Disney+. Col suo casting la produzione si è assicurata un doppiatore che potesse interpretare il personaggio in entrambe le lingue, visto che l’italo-canadese è nato a Roma e cresciuto in parte nella Capitale, nel quartiere popolare della Garbatella, in parte a Toronto, in Canada.

L’attore Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy, appena uscito di scena dal medical drama dopo aver recitato in oltre 100 episodi dal 2015 al 2021, interpreta nel film il piccolo ruolo di Giacomo, che appare nella scena iniziale di Luca: il personaggio si trova faccia a faccia con un mostro marino al largo della costa della Riviera ligure, per poi osservare con stupore la creatura che salta in aria e si allontana in mare.

Parlando di questa sua esperienza al doppiaggio Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy ha sottolineato la meraviglia di poter interpretare qualsiasi tipo di personaggio in un film d’animazione, verosimile o fantastico che sia. Amante delle Cinque Terre, che conosce bene da turista, ha apprezzato molto il fatto che la storia fosse ambientata in questo paradiso “magico“.

Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy ha raccontato anche il provino col regista Enrico Casarosa (il primo italiano a dirigere un film Pixar), grazie al quale ha ottenuto il ruolo sia nella versione per il mercato americano che in quella italiana: “Abbiamo giocato un sacco col personaggio – ha dichiarato alla presentazione del film – mi ricordo che stavamo anche cantando, abbiamo provato un sacco di cose diverse, perché lui voleva vedere cosa sapevo fare, i limiti ma anche un po’ l’ispirazione per il personaggio“.

Il film Luca (qui la nostra recensione) è il primo progetto di Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy uscito dopo l’addio dell’attore alla serie, avvenuto suo malgrado nella stagione 17 quando gli sceneggiatori hanno deciso di chiudere la trama dello specializzando italoamericano Andrew DeLuca con la sua morte eroica.