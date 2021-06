Dal crimine surreale di Fargo 4 alle epiche battaglie di Vikings 6, passando per le atmosfere noir di Babylon Berlin, Rai4 continuerà a presentare al suo pubblico un’offerta ampia che accanto al cinema di genere presenta molte novità dal punto di vista della serialità, oltre a nuovi contenuti documentaristici e produzioni originali. Alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2021/2022, oltre alle serie e fiction delle tre reti generaliste, sono stati annunciati anche i titoli che arriveranno in chiaro sul canale 21 del digitale terrestre.

I più attesi sono certamente Fargo 4 e Vikings 6: si tratta di prime visioni in chiaro che alzeranno l’asticella della qualità della programmazione autunnale di prima e seconda serata di Rai4.

Fargo 4 arriverà nella seconda serata del sabato: protagonisti di questa nuova stagione dell’acclamata serie, ispirata all’omonimo film dei fratelli Cohen, sono Chris Rock, Jason Schwartzman e l’italiano Salvatore Esposito (diventato noto oltreoceano grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra), per una trama di delitti e indagini ambientati nella Kansas City degli anni ’50 con una faida

famigliare tra criminali afroamericani e un clan rivale di italoamericani.

Oltre a Fargo 4, la rete proporrà anche un’altra attesa prima visione in chiaro: la seconda parte della sesta e ultima stagione

della serie epic-action Vikings sarà in onda il lunedì, sempre in seconda serata. Torna anche la serie horror prodotta da Guillermo Del Toro The Strain, che ha debuttato quest’anno con la prima di quattro stagioni. Infine la prima serata del giovedì sarà dedicata all’amata coppia di detective protagonisti di Private Eyes, con la quarta stagione che debutta in chiaro dopo il passaggio in anteprima su FoxCrime. Tra le altre prime visioni in arrivo su Rai4 anche la terza stagione della serie noir Babylon Berlin, ambientata nella Berlino del 1929 sullo sfondo della Grande Crisi economica e dell’ascesa del partito nazista, tratta dai romanzi di Volker Kutscher.

Se Fargo 4 si accontenta della seconda serata e Vikings 6 conquista la prima, anche nella programmazione pomeridiana del prossimo autunno non mancheranno serie in prima visione assoluta, come procedural-thriller in prima tv assoluta Burden of Truth: la storia è quella della giovane avvocatessa di una casa farmaceutica, che nel solco della mitica Erin Brockovich, decide di schierarsi in difesa di consumatori e soggetti deboli. Anche nel pre-serale due serie in prima visione assoluta: la quarta stagione dell’action Seal Team e la serie europea High Flyers, su tre giovani cadetti militari aspiranti piloti di caccia.