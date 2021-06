Oggigiorno i monopattini elettrici sono ormai diventati i mezzi di trasporto per eccellenza: pratici, comodi e senza l’obbligo di patente per guidarli. Con l’insediarsi della pandemia, molte persone preferiscono evitare i mezzi pubblici, sempre affollati, e spostarsi da una parte all’altra della città a bordo di un monopattino elettrico. Diversi brand, data l’elevata richiesta, hanno lanciato monopattini elettrici proprietari, come nel caso di Lamborghini. Così, grazie alla collaborazione tra MT Distribution (azienda italiana che si occupa della distribuzione e dei servizi legati ai prodotti del mondo entertainment) e lo stile di Pininfarina, ecco che arriva in città il primo e-scooter Lancia.

Il nuovo monopattino elettrico Ypsilon e-scooter di Lancia è disponibile in due colorazioni: Maryne e Gold. Il mezzo sfoggia un telaio in alluminio che, insieme alla chiusura easy-folding, garantisce leggerezza e praticità. Ypsilon e-scooter è dotato di un motore da 250 Watt di tipo brushless, che garantisce più di 18 chilometri di autonomia con batterie cariche e consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Le ruote honeycomb misurano 8 pollici (quella anteriore presenta una sospensione capace di attutire le avversità del manto stradale). Il freno posteriore è sia elettrico che a pedale.

Il monopattino elettrico è dotato, inoltre, di luci anteriori e posteriori a LED. Il carico massimo di portata è pari a 100 Kg, il suo peso è di appena 12 Kg e le misure sono 1.030 mm di lunghezza per 1.090 mm di altezza. Potrebbe sembrare un classico monopattino, ma il design Lancia lo rende unico, elegante e perfetto per la micro-mobilità urbana. Il nuovo monopattino Lancia Ypsilon e-scooter presenta anche un display integrato su cui è possibile visualizzare diverse informazioni, tra cui la velocità e l’autonomia. Potrete acquistarlo presso le concessionarie ed i canali di distribuzione ad un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro.