Sarà necessario attendere più del previsto per il Samsung Galaxy S21 FE, almeno stando alle indicazioni delle ultime ore per tutti coloro che sono ansiosi di poterlo toccare con mano. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che avevano già preannunciato un ritardo per la sua uscita sul mercato, bisogna dunque concentrarsi su una finestra temporale più precisa entro la quale dovrebbe esserci la prima apparizione pubblica del device. Con buona pace per coloro che speravano di fare questo step più in fretta.

Cosa sappiamo sull’uscita del Samsung Galaxy S21 FE in Europa

Quali sono le ultime notizie trapelate in rete a proposito dell’uscita del Samsung Galaxy S21 FE in Europa? Il punto della situazione è stato fatto da SamMobile, secondo cui è improbabile che ci possano essere novità in merito durante il mese di settembre. Provando ad analizzare la situazione in modo più dettagliato, possiamo evidenziare che ci siano voci secondo le quali Samsung avrebbe deciso di posticipare il rilascio dello stesso Samsung Galaxy S21 FE al quarto trimestre del 2021.

Le ragioni vanno ricercate nella carenza di chip a detta della fonte. Questo, dunque, il motivo principale per cui questo dispositivo pare sia stato ritardato. La carenza non ha riguardato solo gli smartphone Samsung, se pensiamo che sia stata condizionata anche la produzione dei nuovi laptop che Samsung ha in mente da un bel po’ di tempo a questa parte. Dunque, in una situazione del genere appare praticamente scontato lo slittamento per l’esordio sulla scena del Samsung Galaxy S21 FE.

Del resto, come evidenzia SamMobile, non c’è un settore che non sia colpito dalla carenza di semiconduttori. Al di là degli sforzi evidenti che sono stati fatti per migliorare l’offerta, non sembra che la situazione migliorerà nel prossimo futuro. Staremo a vedere come andranno le cose per il Samsung Galaxy S21 FE.