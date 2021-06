La trama di Don Matteo 13 è stata svelata durante la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022. La longeva fiction con Terence Hill torna sulla rete ammiraglia con dieci nuove puntate, seguendo quindi il format della scorsa stagione.

Confermato l’arrivo di Raoul Bova, che prenderà parte al nuovo capitolo nel ruolo di un sacerdote alle prime armi. Al centro della serie ritroviamo l’intramontabile parroco in bici Don Matteo, accompagnato dalla Capitana (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), un triangolo capace di creare un racconto dove risate, emozioni e commozione convivono, dando vita a un mondo unico.

Tornano i personaggi della passata stagione: Nardi, Natalina, Pippo, la piccola Ines e con loro Anceschi, arrivato in città per un’occasione speciale. Flavio Insinna infatti tornerà nel cast.

Stando alle prime informazioni sulla trama di Don Matteo 13, Marco cerca di convivere col fatto che tra lui e Anna è finita. La Capitana ha infatti deciso di dare un’opportunità a Sergio, aspettando che finisse di scontare la sua pena. Anna lo aspetta, mentre Marco si è accontentato di essere il suo migliore amico.

Stando alle anticipazioni, i due “amici” saranno alle prese con mille complicazioni con l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi e figlioccia del Maresciallo, che dietro l’apparenza di una ragazza allegra nasconde un segreto che la logora e la fa soffrire. Cecchini, con l’affetto di un padre, aiuterà Valentina a sanare la sua ferita e a fare pace con il passato. Marco si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere. La piccola Ines intanto continua a vivere in canonica con Don Matteo: in assenza di Sergio, Anna le ha fatto da mamma e, proprio grazie a questo rapporto, capirà che cosa vuol dire amare davvero.

In canonica arriverà un altro personaggio, Federico, un ragazzone pieno di rabbia che nasconde un cuore d’oro. È stato abbandonato dalla persona che amava di più e adesso ha un solo obiettivo: prendere in affidamento suo fratello, un neonato di dieci mesi ricoverato in ospedale. Don Matteo, Pippo e Natalina aiuteranno questo ragazzo che pensa di non meritarsi nulla a darsi una seconda possibilità.

Dai palinsesti Rai emerge che Don Matteo 13 andrà in onda a inizio 2022, come era stato già annunciato in precedenza.