Serena Iansiti mamma: è nata la prima figlia dell’attrice de Il Commissario Ricciardi e Un Passo dal Cielo. L’annuncio è stato dato dalla stessa artista napoletana su Instagram, dove ha condiviso un tenero scatto che testimonia il lieto evento.

La piccola si chiama Viola ed è nata il 19 giugno, dall’unione con il suo compagno, il fotografo spagnolo Ferran Paredes Rubio con cui è legata dal 2019. “Toccare il cielo con un dito. 19/06/2021… è arrivata Viola”. così scrive Serena Iansiti sul suo profilo social. Nella foto si intravede il piedino della neonata poggiato su un dito della mano della mamma.

La relazione tra la Iansiti e il fotografo è stata inattesa, che si è concretizzata dopo anni di amicizia. All’annuncio della gravidanza, l’attrice aveva dichiarato: “Spero di essere sempre all’altezza. Di sicuro, il suo arrivo sarà una bella rivoluzione per noi.”

Serena Iansiti mamma e sui social sono tanti gli auguri dei colleghi vip. Tra loro, l’attrice Sara Zanier che ha scritto: “Auguri con tutto il cuore. Benvenuta al mondo piccola Viola”, Giusy Buscemi, con la quale ha condiviso il set di Un Passo dal Cielo 6: “Maaaaa che belloooooo!!!!!!! Benvenuta Viola!!!!!” e Anna Dalton, anche lei conosciuta sullo stesso set della fiction Rai, che ha commentato con una serie di cuori.

Nata a Napoli nel 1985, Serena Iansiti è di origini olandesi. Ha debuttato in televisione nella soap Centovetrine in cui recita dal 2007 al 2011. Negli anni successivi ha lavorato in numerose fiction televisive, da Squadra antimafia 4 – Palermo oggi a Le tre rose di Eva 3.

Ha interpretato il commissario della polizia scientifica Rosaria Martone ne I Bastardi di Pizzofalcone, e a partire da quest’anno veste i panni della tosta Carolina in Un Passo dal Cielo 6, una donna energica che conquista il cuore del commissario Nappi.