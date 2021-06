Ancora niente da fare per il bonus 1600 euro da INPS. In tanti, grazie anche alle indicazioni che vi abbiamo fornito durante lo scorso fine settimana, dettate proprio da alcune dichiarazioni ufficiali di INPS, avrebbero sperare di toccare con mano il supporto economico del governo tra ieri e questa mattina. Mi riferisco al pubblico destinato a ricevere la quota in automatico, senza aver presentato la domanda per la prima volta in questi giorni. Così non è stato, secondo quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 22 giugno.

Le ultime risposta sul pagamento per il bonus 1600 da INPS

Qual è la situazione che si è venuta a configurare questa mattina in rete? Purtroppo la quasi totalità dei feedback raccolti ci dice che non sia ancora avvenuto il pagamento del bonus 1600 da INPS. Difficile dire se ci siano problemi o ritardi comunque imprevisti, ma è fuori discussione che l’intenzione iniziale fosse quella di assicurare la quota già in queste ore a tutti gli eventi diritto a quest’ora. Qui di seguito, vi riporto una delle risposte più ricorrenti che si trovano su Twitter:

“La risposta è ancora nei prossimi giorni. Le date variano ma non abbiamo ancora una indicazione specifica e purtroppo non possiamo dirle altro se non che vi aggiorneremo non appena ci saranno novità. Ci dispiace molto“.

L’auspicio è che la situazione si possa sbloccare nel più breve tempo possibile, in modo che tutti possano ricevere il bonus 1600 euro nella finestra che era stata indicata da INPS nei giorni scorsi. Di sicuro le richieste sono tante e tutti dovranno armarsi di tanta pazienza nei prossimi giorni. A prescindere dal fatto che si debba ricevere il pagamento in automatico, o dietro la presentazione di una nuova domanda. Speriamo solo che l’erogazione possa andare incontro ad una netta accelerazione.