iPhone 13 verrà probabilmente presentato il prossimo autunno, come da tradizione da parte del colosso di Cupertino. Il prezzo previsto è ancora da definire, ma l’analisi condotta da TrendForce (sempre molto precisa nelle sue previsioni) ci dà un’idea di quello che potrebbe essere il suo cartellino. I costi dovrebbero essere quelli di iPhone 12. Nonostante la contrazione dell’offerta abbia determinato un aumento delle spese di produzione (come nel caso del processore A15 di TSMC con nodo a 5nm+), la mela morsicata non dovrebbe applicare maggiorazione ai prossimi iPhone 13, in quanto capace di ammortizzarle con i provenienti delle attività relative ai servizi offerti.

TrendForce prevede che Apple produrrà durante il 2021 fino a 223 milioni di iPhone 13, approfittando anche della ripresa economica dovuta all’allentamento delle restrizioni rispetto alla pandemia da Covid-19. Parliamo della produzione iniziale (+12,3% su base annuale), che aumenterà nel corso dei mesi successivi. iPhone 13 rappresenterà un’evoluzione di iPhone 12, non una rivoluzione. I modelli di cui si comporrà la linea saranno quattro, ed avranno tutti pannelli AMOLED flessibili (le versioni Pro con frequenza di refresh rate a 120Hz).

I tagli di memoria saranno gli stessi della passata generazione: nessun passaggio allo storage da 1TB, per il momento. La fotocamera frontale sarà stabilizzata (nelle versioni Pro troveranno posto ottiche ultra-grandangolari con lenti 6P e autofocus, come pure il sensore LiDAR). Tutti gli iPhone 13 godranno del supporto alla connettività 5G (ormai uno standard cui non si può rinunciare). Ci sarà anche un modello ‘mini’, nonostante iPhone 12 mini non abbia riscontrato chissà quale successo, tant’è che il suo ciclo di vita si concluderà alla fine di giugno (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo dedicato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.