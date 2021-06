Ultimo giorno di Prime Day su Amazon e non potevamo non menzionare un’ottima offerta riguardante l’Apple Watch 6, smartwatch della casa di Cupertino che può essere acquistato con uno sconto davvero molto interessante. Dopo aver parlato delle offerte relative al mondo iPhone, prevalentemente riguardanti l’ultimo top di gamma di Apple, è bene poter segnalare il prezzo piuttosto conveniente che riguarda l’Apple Watch.

La nuova offerta per Apple Watch 6 con Amazon Prime Day

Dunque, dopo aver analizzato da più vicino il suo processo produttivo nelle scorse settimane, tocca una parentesi commerciale. Non sono pochi gli utenti che optano per uno smartwatch di qualità che possa effettivamente avere un ruolo di spicco nel monitoraggio della propria salute e dell’attività fisica, da questo punto di vista Apple sembra avere una marcia in più.

Offerta Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

Grazie al Prime Day di Amazon, ecco che qualcuno può essere stimolato ancor di più ad acquistare l’Apple Watch Series 6, visto il prezzo nettamente scontato rispetto a quello da listino. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta proposta da Amazon. Questo smartwatch di ultima generazione dell’azienda di Cupertino ha un costo di 369 euro, un prezzo assolutamente conveniente se si tiene conto dei 439 euro necessari per acquistarlo.

Dunque, è stato applicato uno sconto del 16% che permetterà quindi un risparmio di ben 70 euro e non è di certo poco. L’offerta termina allo scoccare della mezzanotte, per chi quindi è intenzionato ad avere tra le mani questo Apple Watch Series 6 dovrà necessariamente affrettare i tempi d’acquisto. Il modello proposto a tale cifra si presenta nella variante da 40mm con cassa in alluminio grigio siderale con cinturino Sport nero.

Sicuramente l’aspetto più interessante di questo smartwatch targato Apple è la possibilità di misurare l’ossigeno nel sangue, oltre che permette di fare un elettrocardiogramma praticamente quando si vuole, tenendo costantemente monitorato il battito cardiaco. Non manca il monitoraggio approfondito del sonno su questo Apple Watch 6 e la possibilità di controllare tutti i movimenti durante la giornata.

C’è un’accurata registrazione dei vari allenamenti tramite Apple Watch 6, con massima precisione nel consumo delle calorie e dei chilometri percorsi. Uno smartwatch completo di cui non potrete più fare a meno.