Si fanno sempre più passi in avanti verso lo Xiaomi Mi Mix 4, protagonista di altri leak in queste ore. Come riportato da ‘news.mydrivers.com‘, il device dovrebbe presentarsi in una versione con fotocamera occultata sotto lo schermo, una caratteristica che impedisce allo smartphone di raggiungere la risoluzione QHD 2K 1440p (si punterà su una risoluzione superiore al FHD 1080p).

Lo Xiaomi Mi Mix 4 sarà contraddistinto da cornici sottili e simmetriche su ogni lato, e verrà alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. La batteria avrà una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica ultra-rapida a 120W (via cavo). All’inizio si era parlato, per lo Xiaomi Mi Mix 4, di uno schermo QHD+ con bordi curvi su ogni lato, con fotocamera posteriore dotata di un sensore IMX677 da 50MP, di un ultra-grandangolare da 48MP, di un teleobiettivo da 48MP con zoom 120x e slow-motion @1920 fps. Per quanto riguarda il prezzo, lo Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe diventare il device più caro di tutta la storia del brand cinese, anche più dello Xiaomi Mi 11 Ultra, top di gamma in carica. Le specifiche tecniche che vi abbiamo sopra illustrato sarebbero certamente all’altezza della situazione, ma c’è da dire che la vera forza del produttore cinese è stata nel rapporto qualità/prezzo: qualora la cosa venisse a mancare, gli utenti potrebbero farsi più di qualche domanda prima di acquistare il prodotto.

Lo smartphone verrà presentato probabilmente nel Q3 2021 (entro ottobre, in pratica): c’è ancora diverso tempo per ottenere maggiorazioni informazioni a riguardo, visto che quelle che abbiamo a disposizione contraddicono quelle immediatamente precedenti (speriamo che le ultime indiscrezioni si riveleranno poco fondate anche per quanto riguarda il prezzo di vendita). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.