Si preannuncia, magari già entro la fine dell’estate, una novità WhatsApp davvero interessante relativa a foto e video condivisi attraverso il servizio. In relazione allo specifico cambiamento, erano state raccolte delle tracce in alcune beta Android delle scorse settimane. Proprio in queste ore, l’informatore WaBetaInfo ha parlato del prossima feature pronta sia per dispositivi con sistema operativo di Google, sia per iPhone con OS Apple, come evidenziato nel tweet di fine articolo,

In che cosa consiste l’ultima delle annunciate novità WhatsApp? In pratica, nel momento in cui verranno inviate delle foto o dei video ai propri contatti, questi potranno essere visti soltanto una volta. L’implementazione della funzione ha uno scopo ossia quello di tutelare la privacy degli utenti. I contenuti diramati attraverso l’app potranno dunque essere fruiti solo la prima volta e non riproposti in un secondo momento, magari ad altre persone e nemmeno essere reinoltrati.

L’aspetto interessante della novità WhatsApp alla quale stanno lavorando gli sviluppatori è anche un altro: in alcuni screenshot già messi a disposizione, viene evidenziato come chi invia una foto e un video avrà la diretta conferma che quest’ultimo è stato aperto e visualizzato. Addirittura sembrerebbe che, in presenza di gruppi, il mittente avrà sempre chiaro il numero di partecipanti che hanno fruito dell’elemento, aggiornato in tempo reale.

Non ci sono dubbi sul fatto che per vedere l’implementazione dell’ultima feature ci toccherà ancora attendere un po’. Come per ogni altra novità dell’app di messaggistica, gli sviluppatori vorranno essere ben certi che ogni cosa fili liscio prima di rilasciare il cambiamento nelle versioni definitive del servizio sia sul Play Store che sull’App Store di Apple. C’è da notare che anche la versione web e desktop sempre di WhatsApp beneficerà dello stesso aggiornamento a tempo debito, dunque la rinnovata esperienza sarà completa per ogni tipologia di utente e senza esclusioni.