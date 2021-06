All’inizio di questo mese, la NBC ha cancellato Manifest dopo tre stagioni lasciando i fan appesi e senza possibilità di conoscere la verità sul volo 828 e i suoi passeggeri. Subito dopo, però, la petizione dei fan pronti a salvare la serie e la possibilità che fosse Netflix a farlo soprattutto dopo il boom streaming di questi ultimi giorni, hanno fatto ben sperare, almeno fino a poco fa.

Il tempismo della decisione NBC è stato in qualche modo sorprendente per i fan dello show visto che molti erano arrivati a bordo da poco, da quando la serie è sbarcata su Netflix conquistando il primo posto nella lista “Top 10”, un posizionamento che ha fatto sperare i fan fino a quando non è arrivata la notizia che la piattaforma ha detto di no ad un rinnovo per la quarta stagione.

La questione è legata ai soldi. Come noi stessi vi avevamo anticipato al momento della cancellazione, poteva essere complicato per Netflix occuparsi della serie nella sua totalità e sembra che proprio per questo il progetto di salvataggio non andrà avanti. Netflix non ha alcun interesse a usare parte dei propri soldi per rinnovare Manifest e Deadline conferma anche che la Warner Bros. ha ora rinunciato a qualsiasi piano per mantenere in vita lo spettacolo, dal momento che andare in un posto diverso dalla piattaforma avrebbe richiesto “una difficile navigazione in un labirinto di diritti digitali”.

Tutto ciò significa che Manifest sarà ora considerato un altro misterioso spettacolo rimasto senza un finale degno e con un imprecisato numero di domande senza risposta visto che il creatore della serie Jeff Rake originariamente lo immaginava come una “serie di sei stagioni”.