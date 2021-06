C’è un attore di Friends malato di cancro che ha voluto condividere con il pubblico la sua condizione: si tratta di James Michael Tyler, il celebre Gunther proprietario del Central Perk e da sempre innamorato di Rachel, che ha raccontato la sua battaglia contro il cancro alla prostata al quarto stadio.

L’attore di Friends malato da qualche anno era apparso di recente anche nella reunion del cast per HBO Max, con un brevissimo collegamento durante il talk show condotto da James Corden. Il 59enne è apparso nella serie per 10 stagioni, come volto regolare in quanto gestore della caffetteria in cui i sei amici protagonisti dello show erano soliti riunirsi. Proprio la sua malattia gli ha impedito di essere presente di persona a Los Angeles sul set della reunion.

L’attore di Friends malato di cancro ha parlato della della sua diagnosi durante un’apparizione al Today Show della NBC lunedì, raccontando la sua condizione al presentatore Craig Melvin: “Nel settembre del 2018, mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. È allo stadio 4. Cancro allo stadio avanzato. Quindi alla fine, sai, probabilmente mi porterà via” ha ammesso con amarezza James Michael Tyler. Il resto del cast di Friends lo sa, o almeno alcuni di loro, così come i produttori dello show.

L’attore di Friends malato ad uno stadio che non gli ha permesso di essere presente alla reunion, ha dovuto accontentarsi di un collegamento su Zoom: “Volevo farne parte, e inizialmente avrei dovuto essere sul palco con loro e prendere parte a tutti i festeggiamenti: è stato agrodolce, onestamente. Sono stato molto felice di essere incluso“. La sua decisione di non esserci è stata dettata anche dal non voler parlare pubblicamente della sua condizione in una situazione così gioiosa come la reunion: “Non volevo dire ‘Oh, e comunque, Gunther ha il cancro’“.

L’attore di Friends malato ad uno stadio ormai avanzato ha però voluto lanciare un messaggio di speranza. James Michael Tyler ha colto l’occasione per esortare gli uomini a farsi controllare perché la prevenzione può salvare la vita: “Ci sono delle opzioni a disposizione per gli uomini, se preso in tempo prima di quanto ho fatto io“.