La corsa degli iPhone 12 Mini finirebbe qui e per volere della stessa Apple. Il più piccolo e anche economico dei melafonini Apple di ultima generazione non continuerebbe ad essere prodotto dagli stabilimenti partner dell’azienda di Cupertino. Si sarebbe deciso di non puntare più sullo specifico modello che non avrebbe raggiunto i risultati sperati in termini di vendita.

Per quanto non ci sia l’ufficialità dello specifico piano Apple, la società TrendForce specializzata in ricerche di mercato (come riportato anche da GSMArena) è più che certa che si stia andando proprio verso la specifica direzione. Considerando che l’iPhone 12 Mini non sarà più prodotto, continueranno solo le vendite del modello fino al loro ovvio esaurimento scorte. Chi punta a questa soluzione, insomma, non dovrebbe tergiversare più di tanto nel relativo acquisto, visto che tra non molto la variante (magari inizialmente solo in alcuni tagli e colori) potrebbe scarseggiare.

Gli iPhone 12 Mini non saranno più prodotti semplicemente perché i loro risultati di vendita sono stati quantificati in appena il 5% sul totale di tutta la serie iPhone 12 lanciata nello scorso autunno. Le varianti iPhone 12 standard, Pro e Pro Max hanno fatto ognuno decisamente meglio ed è per questo motivo che il modello più piccolo di tutti viene ora messo in panchina.

Nonostante il sostanziale flop dell’iPhone 12 Mini, non sembrerebbe essere messa in discussione tuttavia l’uscita di un iPhone 13 (sempre Mini) il prossimo anno. Magari Apple ha intenzione di puntare sul prossimo modello dotandolo di qualche specifica premium in più rispetto al suo antenato diretto. il punto di forza della variante sarà magari ancora il prezzo come nel caso del dispositivo 2021 ma evidentemente i potenziali acquirenti vorranno poter contare su qualche feature in più per rendere la soluzione una vera alternativa ad iPhone 13 e modelli top premium. Staremo a vedere cosa uscirà dal cilindro dell’azienda di Cupertino.