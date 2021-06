Qualcuno potrebbe aver pensato che le rimodulazioni Vodafone fossero finite per il momento (ce ne sono state diverse nel recente passato), ma invece non pare essere così. Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it‘, proprio in giornata è stata ufficializzata una nuova prossima modifica unilaterale del contratto, che, a partire dal 26 luglio 2021, impatterà alcune offerte di rete mobile per alcuni già clienti privati con contratto ricaricabile. L’aumento del canone mensile sarà pari a 1,99 euro (al massimo, visto che si parla anche di aumenti inferiori, come specificheremo di qui a poco), cui gli utenti potranno rispondere accettando la compensazione di GB aggiuntivi in regalo per 12 mesi, o la scelta di un’offerta alternativa a loro dedicata.

L’incremento delle rimodulazioni Vodafone che andranno in vigore dal 26 luglio sarà variabile: per alcuni di 1,99 euro, per altri anche di 0,49 o 0,99 euro, a seconda dell’offerta attiva (ancora non si conosce l’elenco preciso di quelle coinvolte). Come sempre, sarà possibile avvalersi del diritto di recesso senza penali, né costi di disattivazione, entro il 25 luglio (fino al giorno prima dell’entrata in vigore delle rimodulazioni Vodafone). La richiesta di recesso dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo ‘disdette@vodafone.pec.it‘, tramite raccomandata A/R all’indirizzo ‘Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 10015 Ivrea (Torino)‘, chiamando il 190, recandosi presso un negozio del gestore rosso, oppure visitando il sito ‘variazioni.vodafone.it‘ tramite accesso con le proprie credenziali.

Il recesso dal contratto per via delle rimodulazioni Vodafone in caso di offerta con rateizzazione di un dispositivo comporterà la scelta, per il cliente, di due possibili opzioni: continuare a pagare le rate residue mensilmente, oppure in un’unica soluzione (specificandolo, in quest’ultimo caso, nel modulo di recesso da presentare al personale addetto in negozio). Se avete qualche domanda farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.