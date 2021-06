Sono state annunciate due nuove date di Sting in Italia. Il frontman dei Police aggiunge nuovi eventi dopo il già annunciato show al Parco Ducale di Parma nel 2022. Il cantautore britannico tornerà nel Belpaese tra l’estate e la primavera.

Le date di Sting in Italia

La data di Sting al Parco Ducale di Parma era inizialmente programmata per il 23 luglio 2020, poi posticipata al 20 luglio 2021 e infine riprogrammata al 2022. Ecco tutte le date di Sting in Italia:

27 settembre 2021 Taormina, Teatro Antico 2 aprile 2022 Torino, Pala Alpitour 19 luglio 2022 Parma, Parco Ducale

Poltronissima Platinum € 172,50

Poltronissima Gold € 143,75

Poltronissima € 115,00

Poltrona € 103,50

Prima Tribuna Centrale € 97,50

Seconda Tribuna Centrale € 57,50

I biglietti per Taormina e Torino saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 giugno. Il concerto di Taormina si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid con capienza ridotta e distanziamento sociale. Le date di Sting in Italia fanno parte del My Songs Tour, il ciclo di concerti ispirati dall’album My Song (2019) in cui il cantautore britannico ha riproposto i suoi più grandi successi in una versione riarrangiata.

Nel marzo 2021 è uscito Duets, un disco di duetti tra i quali troviamo anche September, un featuring con Zucchero Fornaciari. Nella tracklist sono presenti tanti ospiti eccellenti, da Julio Iglesias (Fragile) a Annie Lennox (We’ll Be Together) compresi Craig David (Rise & Fall) e Shaggy (Don’t Make Me Wait). L’ultimo disco di inediti di Sting è 44/876, un album collaborativo scritto e registrato insieme a Shaggy.

La Every Breath Foundation

Nei primi giorni di giugno Sting ha fondato la Every Breath Foundation, una fondazione con lo scopo di raccogliere fondi per tutti i ristoratori italiani colpiti dalla pandemia del Covid-19 che, per via delle restrizioni e dei divieti, hanno sofferto un brusco calo nei bilanci delle loro attività.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Sting nel corso della Win Race 2021, la gara ciclistica che collega San Marino a Il Palagio, la tenuta toscana del cantautore britannico in cui si producono vino, olio e miele. L’annuncio delle date di Sting in Italia sono un altro segnale della ripartenza.