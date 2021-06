Una voice influencer italiana, questo è Marina Tripodi vocologa e vocal trainer napoletana che proprio oggi, 21 giugno 2021, lancia il suo nuovo progetto in occasione della Festa della Musica. Proprio oggi presenterà video e post dedicati alla voce e destinati a tutti coloro che la utilizzano per lavoro o per passione mettendo a disposizione di vocalist, cantanti, doppiatori, attori e storyteller la sua esperienza ventennale.

Ma chi è Marina Tripodi e in cosa consiste il suo progetto?

Logopedista esperta in vocologia artistica, Martina Tripodi insegna Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università ‘Luigi Vanvitelli’ ed è anche docente di master di Vocologia Clinica e Vocologia Artistica e Vocologia Clinica dell’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna. Nonostante il suo lavoro ‘istituzionale’, nel 1995 ha creato a Napoli il Centro della Voce provando a mettere insieme l’elemento clinico/diagnostico con quello di natura artistica, “la medicina e l’arte vocale”.

Il suo ruolo è quello di “facilitatore sinergico” aiutando il paziente a trovare un equilibrio tra quello che è l’aspetto fisiologico o patologico on quello artistico. Lei stessa spiega:

“La voce è un meraviglioso strumento invisibile che portiamo sempre con noi. Nei miei video analizzerò e racconterò tutti i profili vocali, partendo delle voci più celebri della canzone italiana e internazionale fino ad esplorare le voci di attori, doppiatori, storyteller e comunicatori. Racconterò i segreti della voce dei grandi: come riscaldano la voce? Quali sono i loro riti prima delle esibizioni?”.

A partire da oggi, lunedì 21 giugno, Marina Tripodi nei panni della voice influencer inizierà ad esplorare le grandi voci femminili, concentrando l’attenzione su Mina, Ella Fitzgerald e Amàlia Rodrigues andando alla ricerca di quello che è il potere della voce mettendo a nudo anche le menzogne che si nascondono dietro di essa.

Marina Tripodi, che ha ricoperto recentemente anche l’incarico di Presidente della SIFEL, la Società Italiana Foniatria e Logopedia, conclude: “Scopriremo anche il potere della voce: quello comunicativo e quello sessuale, l’assertivo e il seduttivo, l’empatico e il persuasivo”. L’appuntamento è sulla sua pagina Instagram da dove diffonderà i video ufficiali di The Voice Influencer.