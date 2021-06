Non sono ancora stati presentati i prossimi Huawei P50, ma sappiamo comunque dirvi che sarà contraddistinto da un design davvero singolare. Come riportato da ‘Huawei Central‘, a fare la differenza potrebbe essere il comparto fotografico posteriore, proprio come nel caso dello Xiaomi Mi 11 Ultra: il dispositivo dovrebbe includere un sensore da 1/1.18 pollici ad alta risoluzione, facendo ancora meglio di quanto fatto l’anno scorso con il Huawei P40 Pro, che aveva integrato per la prima volta un sensore da 1/1.28 pollici in campo smartphone, meritando, per questo motivo, il titolo di miglior camera-phone del momento.

Lo stesso potrebbe accadere con il Huawei P50 Pro, presentato, insieme al resto della famiglia, a cavallo tra luglio ed agosto (non sappiamo ancora dirvi precisamente quando, ma ormai non dovrebbe mancare tanto). Un sensore da 1/1.18 pollici per il prossimo top di gamma del produttore cinese sarà sufficiente ad ammaliare gli utenti, che si vedranno comunque costretti a rinunciare ai servizi Google (anche se degnamente sostituiti dai Huawei Mobile Services, che continuano ad acquisire le appicazioni mancanti giorno dopo giorno, proprio per tenere testa alla concorrenza e non far mancare nulla ai propri utenti).

Il ban USA ancora fa carne da macello, anche se l’OEM cinese ce la sta mettendo tutta per ripristinare un po’ la situazione, a partire da HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario che si è già presentato, ed è pronto a diventare la pietra miliare di un ecosistema che coinvolgerà al proprio interno i più disparati dispositivi, non fermandosi solo agli smartphone. La sfida è di quelle da dentro o fuori per il produttore cinese, che è ormai arrivato ad un bivio, quello più importante. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.