Manca davvero poco ad un importante appuntamento per HarmonyOS 2.0 a bordo di 17 prodotti Huawei, almeno per quanto riguarda la variante in beta pubblica. Questo il verdetto delle ultime ore, dopo avervi di recente dei passi in avanti fatti da Huawei P30 in termini di sviluppo software. Cerchiamo di capire come stiano le cose, in attesa che si passi una volta per tutte dalla teoria alla pratica per il pubblico, visto che si parla di uno step importante in vista dell’aggiornamento in versione stabile.

HarmonyOS 2.0 in versione beta pubblica su 17 Huawei da luglio

Fondamentalmente, le ultime notizie fornite da Huawei Central ci parlano di HarmonyOS 2.0 in versione beta pubblica che a partire dal mese di luglio risulterà disponibile a bordo di 17 dispositivi Huawei. Resta da capire se il produttore cinese renderà HarmonyOS disponibile per i consumatori globali, considerando il fatto che anche loro aspettano con impazienza di testare questo sistema operativo il prima possibile. Ad oggi, riscontri concreti riguardano solo la Cina e non ci sono state prese di posizione chiare da Huawei su questo argomento.

Detto questo, i modelli che dal mese prossimo rientreranno nel discorso della beta pubblica di HarmonyOS 2.0 sono i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Mate Xs, Nova 8 SE, Nova 7 SE 5G, Nova 7 SE Vitality Edition, Nova 7 SE Lohas Edition, Nova 6 SE, Enjoy 20 Plus 5G, Enjoy Z 5G,Enjoy 20 Pro 5G, Huawei Maimang 9, Huawei MatePad 10.8, MatePad 10.4 e MatePad 5G 10.4.

Inutile dire che gli utenti interessati a provare HarmonyOS 2.0 a bordo di un Huawei compatibile debbano accettare il rischio che il sistema operativo non sia ancora perfettamente funzionante. Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback da parte di coloro che andranno a testare il nuovo pacchetto software. Che idea vi siete fatti in merito?