Bisogna analizzare con grande attenzione le informazioni disponibili fino a questo momento, a proposito di tematiche come il download e le tempistiche per l’uscita di Windows 11. Come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, ad oggi non abbiamo ancora notizie ufficiali sotto questo punto di vista, ma proiezioni e previsioni risultano fattibili, senza avere la presunzione di immaginare che le cose andranno per forza di cose in questo modo con Microsoft. Cerchiamo di capirci qualcosina di più.

Download e tempi di uscita per Windows 11: cosa sappiamo?

Come stanno le cose ad oggi? Come accennato, Microsoft non ha fatto trapelare nulla. Gli esperti di settore ritengono che ci siano elevate probabilità che il download, almeno in un primo momento, possa essere gratuito. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo alle enormi aspettative che in tanti hanno nei confronti del nuovo aggiornamento. Staremo a vedere quali saranno le scelte di marketing da parte del colosso americano in vista di un appuntamento molto importante.

Quando ci sarà l’uscita di Windows 11? Una previsione può arrivarci dal suo predecessore, con la massima cautela. Nello specifico, Windows 10 venne annunciato a settembre 2014, salvo poi essere lanciato sul mercato il 29 luglio 2015. Da capire se occorreranno dieci mesi anche in questo caso, oppure se, trattandosi di un aggiornamento più piccolo, i tempi possano essere più brevi. Quello appena riportato, comunque, resta un dato sul quale sia opportuno riflettere in questa fase.

In ogni caso, ci sono conferme sul fatto che Microsoft avrebbe fissato la data di inaugurazione del prossimo sistema operativo. Nello specifico, la società dovrebbe tenere una conferenza il 24 giugno alle 11:00 (Eastern Time). Probabili dettagli sulla diretta streaming entro domani, così come qualche spunto in più sull’uscita di Windows 11 definitiva, considerando il mistero che ancora oggi persiste sui tempi.