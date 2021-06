Ci sono seri problemi Alice Mail oggi 21 giugno, in questo primo giorno d’estate 2021. Dopo le 9 di questa mattina il servizio di posta elettronica ha cominciato a mostrare delle serissime anomalie con l’impossibilità di accedere alla propria area personale. Le difficoltà sono segnalate subito dopo il login degli utenti, con un alert che sta mettendo al corrente gli interessati del down in corso.

L’immagine di inizio articolo mostra l’annuncio ufficiale dei problemi Alice Mail di questa mattinata. Il servizio risulta momentaneamente non disponibile. A nulla valgono più tentativi di accesso alla piattaforma, con nome utente e password corretti. Il servizio di recapito e di invio dei messaggi di posta non risulta mai raggiungibile, anche nel momento in cui si prova la strada di cambiare browser o addirittura il dispositivo per effettuare l’operazione,

Difficile stabilire quando i problemi Alice Mail saranno risolti in questa giornata. L’annuncio presente nella pagina di login del servizio rassicura almeno sul fatto che i tecnici siano al lavoro per far rientrare l’anomalia. Prendendo in considerazione i canali social ufficiali dell’operatore non risultano esserci feedback in relazione al down odierno, almeno per il momento, Ogni eventuale aggiornamento della situazione sarà riportato in questo articolo.

Aggiornamento 10:15 – I problemi Alice Mail continuano in questa mattinata. Ancora una volta, inserendo il nome utente e la password nella pagina di login del servizio di posta elettronica viene restituito il messaggio di errore di operazione non disponibile. Un primo riscontro da parte di TIM sul suo servizio è stato raccolto su Twitter, attraverso il relativo profilo ufficiale. L’invito è quello di parlare con un operatore, sempre tramite social, per provare a risolvere la situazione in qualche modo. Probabilmente e in ogni caso, l’anomalia dovrà comunque essere risolta a monte per consentire a tutti gli interessati di controllare la propria posta elettronica.