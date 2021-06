Pov di Ariana Grande è il brano di Positions che più di tutti gli altri merita di diventare un singolo. E non solo perché ha spopolato in rete sin dal debutto del disco, ma perché è in assoluto la canzone più godibile dell’album, soprattutto perché mette in enorme risalto le doti vocali da soprano della popstar e il suo meraviglioso falsetto. Una canzone d’amore in cui la cantante afferma il desiderio di volersi amare e fidare di se stessa nello stesso modo in cui lo fa il suo innamorato, guardarsi dal punto di vista (point of you, pov appunto) di chi la ama incondizionatamente. E dal 21 giugno il brano ha finalmente un video ufficiale, una performance live realizzata in collaborazione con Vevo.

Il video di Pov di Ariana Grande

Nella clip in cui registra un’esibizione dal vivo, la Grande appare in un’ambientazione quasi fiabesca, su un pavimento coperto da un prato verde ma al tempo stesso in uno studio moderno, con la band che la attornia mentre canta la sua canzone. Si tratta del primo di una collaborazione appena partita con Vevo, come ha commentato il canale Instagram dello streamer: “E questo è solo l’inizio!“.

Pov di Ariana Grande: terzo singolo da Positions?

Pov di Ariana Grande non è mai stato annunciato ufficialmente come singolo. Da quando l’album Positions è uscito lo scorso ottobre, le radio americane hanno trasmesso i singoli Positions e 34+35, quasi in simultanea, facendo ottenere loro un ottimo risultato: entrambi certificati disco di platino, i due brani sono arrivati al vertice delle classifiche pop dell’airplay. Poi è arrivato anche il remix di 34+35, mentre Pov di Ariana Grande ha continuato a macinare ascolti in streaming e a spadroneggiare su TikTok come colonna sonora di migliaia di video.

Pov di Ariana Grande reclamato dal pubblico

Questo brano è stato accolto con pareri unanimemente positivi ed è stato letteralmente invocato come singolo dai fan di Ariana Grande. D’altronde i numeri non mentono: solo su Spotify conta più di 215 milioni di riproduzioni, mentre l’audio ufficiale su Youtube ha ottenuto oltre 63 milioni di views. Lo scorso aprile ne è stato pubblicato un lyric video con una coreografia, ma senza la Grande: nonostante l’assenza dell’artista nella clip, in poche settimane il video ha superato 7 milioni di riproduzioni. In sostanza è stato il pubblico a pompare questo brano senza che fosse ufficialmente un singolo. E solo col tam tam dello streaming Pov di Ariana Grande è entrato nella Top 40 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e nella Top 20 della classifica inglese. Numeri che gridano alla hit sotto ogni aspetto.

Pov di Ariana Grande apre la strada a Off The Table con The Weeknd?

La pubblicazione del video ha fatto nascere anche un piacevole sospetto, ovvero che la collaborazione con Vevo continuerà (e questo è chiaro dal commento della piattaforma) con un altro video live molto presto. La prossima performance potrebbe essere il duetto Off The Table con The Weeknd, uno dei brani di Positions.

Proprio l’artista e produttore canadese ha infatti commentato con il simbolo di una clessidra il post che annunciava il video di Pov di Ariana Grande su Vevo: le speculazioni del pubblico sono partite all’istante e viste le tante collaborazioni recenti della coppia (da ultimo il remix di Save Your Tears, eseguito anche dal vivo e magistralmente agli IHeartMusic Awards lo scorso maggio), si punta tutto su un video insieme per il loro brano Off The Table.

Il live video di Pov di Ariana Grande

Intanto, ecco una Ariana Grande in stato di grazia in Pov, la prima live performance dell’era Positions per un brano tratto dall’album.