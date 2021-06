Piera Maggio diffida Quarto Grado dall’usare il suo nome o quello della piccola Denise Pipitone in trasmissione soprattutto alla presenza del giornalista e scrittore Carmelo Abbate. Chi ha seguito la querelle sa bene che alcune esternazioni del giornalista, che ci ha tenuto a precisare che il suo non è mai stato un giudizio morale nei confronti della signora Piera Maggio o dei protagonisti di questa triste storia, hanno infastidito Piera Maggio tanto che subito dopo la puntata, ha inviato un messaggio a Gianluigi Nuzzi delusa dal suo mancato intervento nei confronti del suo ospite.

Scoppia il caso Quarto Grado e arriva la diffida di Piera Maggio

La situazione è esplosa sabato mattina tra i commenti social del pubblico della trasmissione di Rete4 e lo stesso Carmelo Abbate che si è detto lontano da un giudizio ma solo voglioso di rimettere insieme i pezzi della ricostruzione ufficiale, almeno fino a questo momento.

Proprio quanto è accaduto ha spinto Piera Maggio verso la diffida a Quarto Grado “a causa delle reiterate frasi offensive” e sui social si legge:

DIFFIDA PER QUARTO GRADO. 21 giugno 2021 Si diffida il programma Quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato.

Non sono mancate le polemiche soprattutto perché da una parte c’è chi continua ad inveire contro Carmelo Abbate (che posta sui social stralci di messaggi ricevuti), dall’altra trova esagerata la decisione di Piera Maggio e del suo entourage. Già nei giorni scorsi la mamma di Denise Pipitone si era detta stufa e aveva sottolineato che la trasmissione in onda venerdì non ha fatto altro che far traboccare un vaso pieno:

“La libertà di parola deve essere accostata al contegno e al rispetto delle situazioni e persone, specialmente se si sta parlando di vittime. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Anche questo non l’ho nai detto, ma che inporta? https://t.co/N69g2mHIOk — Carmelo Abbate (@carmeloabbate) June 21, 2021

Sui social Carmelo Abbate continua a sottolineare il fatto che non importa quali siano state le sue parole perché la bomba è esplosa nonostante tutto. Come finirà adesso? Nuzzi avrà modo di dire la sua proprio venerdì sera?