CUBOT, il marchio di smartphone Android e smartwatch prodotti in Cina, di recente ha lanciato in commercio il suo nuovo orologio intelligente, il CUBOT ID206, disponibile ad un prezzo già super interessante. Una delle principali qualità che contraddistinguono il dispositivo dell’azienda con sede a Shenzhen è la presenza di Amazon Alexa. La famosa assistente vocale di Amazon, che alimenta Amazon Echo ed altri dispositivi, grazie al microfono integrato consente all’utente di tenere sotto controllo tutte le funzioni tramite i comandi vocali.

Il nuovo CUBOT ID206 è uno smartwatch completo, economico, votato al fitness e che sfoggia un design dal look accattivante. Il wearable è dotato di un display LCD-TFT da 1,7 pollici e di un frame centrale realizzato in alluminio. D’altro canto, il pannello è protetto da un vetro con bordi lievemente curvi. Il corpo del device, che si mostra piatto insieme allo schermo, misura 40mm per 12mm di spessore, mentre il cinturino in silicone misura 20mm. L’indossabile cinese è impermeabile fino a 5ATM, ed è una caratteristica che può interessare soprattutto agli utenti che praticano nuoto. Non potevano non esserci 14 diverse modalità di sport, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno e la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Grazie alla batteria da 300mAh, l’orologio intelligente è in grado di assicurare un’autonomia fino a 18 giorni di utilizzo normale e fino a 55 giorni in modalità base. Come già accennato sopra, il CUBOT ID206 integra Amazon Alexa, l’assistente è capace di controllare le funzionalità del fitness-tracker tramite i comandi vocali ed interagire con gli altri dispositivi installati in casa proprio tramite l’assistente personale dell’e-commerce statunitense. Il wearable è già in vendita negli store ufficiali al prezzo di 54,99 dollari, ma, grazie al codice promozionale ‘DEALID206‘ con valenza per i primi 400 compratori, il costo finale sarà di 32,99 euro.