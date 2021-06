Ci sono nuovamente segnalazioni secondo cui non funziona Brawl Stars oggi 21 giugno. Una situazione che sembra richiamare i problemi che abbiamo portato alla vostra attenzione sabato scorso con un altro articolo, anche se in quel caso la soluzione dei tecnici fu immediata. Difficile dire se sarà così anche oggi, fermo restando che l’impennata delle segnalazione registrata negli ultimi istanti appare più significativa rispetto a quella di 48 ore fa. Dunque, bisogna monitorare il tutto con grande attenzione per farsi trovare preparati.

Non funziona Brawl Stars e nuovamente problemi oggi 21 giugno

Anche oggi, dunque, non funziona Brawl Stars. I problemi riscontrati da diversi utenti il 21 giugno si verificano già in fase di accesso. Al momento, non ci sono le basi per parlare di un semplice aggiornamento dei server o di lavori di manutenzione. Di sicuro, sarà molto importante monitorare eventuali comunicazioni ufficiali che potrebbero venire a galla nei prossimi minuti. In questi casi, infatti, il rischio è che il disservizio possa durare anche alcune ore, come ci dice lo storico di altre piattaforme.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla questione, visto che ad alcuni non funziona Brawl Stars, è possibile valutare l’andamento in tempo reale delle segnalazioni attraverso l’apposita pagina di Down Detector. In questo modo, tutti potranno seguire al meglio l’evoluzione dei fatti, auspicando ovviamente che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Da capire, comunque, se ci sia correlazione coi problemi dell’altro giorno.

Resta il fatto che anche qui la situazione appaia sotto controllo. Se non funziona Brawl Stars, ricordate che i problemi spesso e volentieri in queste circostanze vengono affrontati e gestiti in tempi rapidi. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla significativi aggiornamenti a minuto.