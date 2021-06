Come sarà Lucifer 6, l’ultima stagione della serie Netflix? Secondo lo sceneggiatore Chris Rafferty lascerà agli spettatori un “senso di pace”. Conosciuto al pubblico per aver scritto episodi come “A Priest Walks into a Bar” della stagione 1 e “Monster” della stagione 2, Rafferty è stato intervistato da Script a proposito del capitolo conclusivo della serie tv tratta dai fumetti Vertigo.

“La mia speranza è che anche gli spettatori abbiano apprezzato il viaggio”, ha dichiarato. “E spero che abbiano goduto di tutte le emozioni, buone e cattive, attraverso le quali li abbiamo guidati. E che abbiano anche trovato un senso di famiglia, come è successo nel mio caso”.

Riflettendo sulle pressioni nel lavorare su uno show così profondamente amato, Rafferty ha continuato: “Sono molto consapevole dell’attaccamento del pubblico a questi personaggi e ricevo messaggi ogni giorno di persone che dicono che vorrebbero che Lucifer durasse per sempre. Ma non funziona sempre così. Tutte le cose belle devono finire. E quando ho iniziato a lavorare alla sesta stagione, il mio obiettivo numero uno era quello di esserne consapevole. E aiutare il pubblico a trovare un senso di pace quando sarà finito”.

Secondo lo scrittore, il team e gli autori volevano spostare l’attenzione dal “temere” un cliffhanger per Lucifer e piuttosto “apprezzare il tempo che abbiamo trascorso insieme”. Insomma una bella filosofia di vita.

La seconda parte di Lucifer 5 è uscita lo scorso 28 maggio ed è ancora tra la top 10 dei titoli più visti su Netflix. Non c’è ancora una data per l’uscita di Lucifer 6, che potrebbe essere pubblicata sulla piattaforma di streaming nel corso del 2022. La sesta e ultima stagione è composta da dieci episodi. A proposito di quel cliffhanger che ha concluso la 5B, non è ancora chiaro in che modo quel personaggio tornerà nella serie, ma gli autori hanno assicurato che ci sarà – in qualche modo.