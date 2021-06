Il creatore di Emily in Paris Darren Star sta già lavorando ad una nuova serie Netflix: mentre la sua creatura cult Sex and The City sta per tornare su HBO con un chiacchierato revival, lo showrunner è concentrato su Uncoupled, un nuovo format originale di cui ha parlato per la prima volta al 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo.

Lo showrunner di Emily in Paris è stato premiato col riconoscimento onorario Ninfa d’Oro durante la cerimonia di apertura della kermesse, e ha parlato tra le altre cose del suo prossimo spettacolo in sviluppo per Netflix: Uncoupled sarà una comedy dedicata alla “esperienza molto universale” di “vivere una relazione che finisce in modo molto drastico e brusco dopo tanti anni”. Al centro della vicenda c’è una coppia gay, ma secondo Star la serie non vuole essere uno show orientato verso il pubblico LGBTQA+, quanto piuttosto “un racconto sull’universalità delle relazioni, e si spera che sarà una serie molto moderna e riconoscibile“, ha detto sul palco di Monte-Carlo.

Scritta in collaborazione con Jeffrey Richman (Modern Family), la nuova serie del creatore di Emily in Paris racconta di un uomo gay da poco single che deve affrontare gli appuntamenti romantici da quarantenne, dopo essere stato abbandonato da quello che è stato suo marito per 17 anni. Star ha spiegato di aver attinto alla propria vita per la sceneggiatura, ma di aver ampliato lo sguardo sulle relazioni complicate in generale: “Mi piace scrivere del mio mondo, della mia esperienza, e penso che tutti abbiano attraversato una rottura di qualche tipo, siano stati da un lato o dall’altro, o probabilmente da entrambi. La coppia che sta vivendo questa storia è gay, quindi penso che darà un nuovo punto di vista su qualcosa di universale“.

Dopo la parentesi francese con Emily in Paris, Star torna a New York per l’ambientazione di Uncoupled, che quindi condividerà lo scenario della Grande Mela col suo successo più grande, Sex And The City. Ma lo showrunner non fa paragoni azzardati. Anzi, spiega che non sarà una versione maschile della più celebre serie con Sarah Jessica Parker: “Di Sex and the City ce n’è uno solo“, ha scherzato Star sul palco del Festival della Televisione. Le riprese di Uncoupled dovrebbero iniziare in autunno a New York, subito dopo la conclusione di quelle della seconda stagione di Emily in Paris, attualmente in produzione e girata in parte in Costa Azzurra, a Saint-Tropez. “Mi piacerebbe trovare un motivo o avere l’opportunità di girare in un’altra location, come l’Italia, per esempio” ha aggiunto Star: “Sarebbe fantastico“.

Per Star il denominatore comune in tutte le serie, dalla storica Sex and The City alla più recente Emily in Paris, è che “parlino di una cosa a cui posso relazionarmi e connettermi“, come riporta Variety.