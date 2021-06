Nell’anteprima del nuovo singolo di Aiello possiamo sentire il side-chain, il beat che è tipico del clubbing e, soprattutto, l’estate. Fino All’Alba (Ti Sento), questo il titolo, tradisce le intenzioni: vegliare fino alle prime luci del sole dopo una notte di conquiste, divertimento e libertà.

C’è di più: la preview del nuovo singolo di Aiello si apre con chitarre spagnoleggianti, un suono che fa rima con cocktail e pista da ballo. Fino All’Alba (Ti Sento) sarà disponibile da venerdì 25 giugno ed è già disponibile in pre-save. Grazie al lavoro dei produttori Brail e Zef il risultato è un “urban meridionale”, un brano che coniuga le sonorità del mare con l’elettronica contemporanea.

Ecco cosa dice Aiello a proposito del nuovo singolo:

“Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti”.

È ben presente anche un forte messaggio sulla libertà di amare. Aiello canta il bisogno di liberarsi da ogni convenzione, specialmente quando si parla di amore e sessualità senza proibizioni né pregiudizi.

Il nuovo singolo di Aiello arriva dopo il successo dell’album Meridionale (2021), uscito il 12 marzo in occasione della partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ora.

Nel 2021 di Aiello ci sarà anche un tour che partirà ad agosto e si fermerà ad ottobre, durante il quale si potranno sentire sia i brani contenuti in Meridionale che le hit presenti nel primo album Ex Voto (2017). Ecco le date:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 12 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live

Domenica 17 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica

Mercoledì 20 ottobre 2021 | Milano @Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | Milano @Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall SOLD OUT

Sabato 30 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall