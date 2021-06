Eros 21 è un viaggio tra passato e presente. Lo propone Eros Ramazzotti che rilegge i suoi dischi e li ripubblica in nuove versioni. Il viaggio di Eros 21 parte oggi con il pre-order della nuova versione di Dove C’è Musica, che esce nuovamente a 25 anni dalla prima pubblicazione.

Si tratta del settimo album di Ramazzotti che verrà proposto in una versione in doppio vinile colorato blu completamente inedita.

L’album verrà rilasciato il 16 luglio in una versione da collezione completamente nuova. La punta di diamante della discografia di Eros Ramazzotti vanta il merito di essere stato al primo posto delle classifiche italiane per ben 16 settimane consecutive con più di 1.500.000 copie vendute solo nel nostro Paese e ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo, restando inoltre in vetta alle classifiche di numerosissimi paesi nel mondo.

Dove C’è Musica è un viaggio in 12 tracce che rappresenta la maturità artistica di Eros e contiene la hit mondiale Più Bella Cosa, premiata nel 1997 agli MTV Europe Gold Awards.

Dove C’è Musica 25th Anniversary Edition sarà distribuito sia in digitale che nella versione vinile italiana, che nella versione spagnola a livello internazionale, in doppio vinile 180 colorato blu, con un poster esclusivo del tour del 1996. Dove C’è Musica 25th Anniversary Edition è il primo progetto a vedere la luce da Eros 21, la riscoperta del catalogo di Ramazzotti che nel 2021 ha deciso di rileggere i suoi successi in chiave inedita.

Sony Music annuncia, infatti, per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti.