Cambiano le stagioni ma non le polemiche che travolgo Enrico Montesano. Se fino a qualche mese fa l’attore è finito nella lente per via di quello che ha riferito e condiviso sui social e in tv sulla mascherina, rifiutandosi addirittura di indossarla nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine, in queste ore è il connubio tra vaccino e donazione all’Avis a tenere banco.

In particolare, in un lungo video che ha pubblicato su Facebook, Enrico Montesano ha rivelato sui social di aver saputo da un amico, che a sua volta avrebbe saputo da una persona molto influente all’interno dell’Associazione, che i vaccinati non possono donare il sangue perché si coagula e a quel punto le sacche vengono buttate via.

#Montesano:

Per aver pubblicato questo video su Facebookpic.twitter.com/DQYgsxTJdu — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 21, 2021

Proprio per questo Enrico Montesano prega le autorità sanitarie di non puntare il dito contro chi non si vaccina perché ci sarà bisogno di loro in futuro proprio per sopperire a questa possibile mancanza. A quel punto è esplosa la polemica e se da una parte qualcuno ha invitato l’attore a tornare a fare il suo lavoro facendo ridere, altri ancora si sono schierati con lui.

Qualche ora dopo, in seguito alla smentita dell’Avis, Enrico Montesano ha pensato bene di chiarire il suo punto di vista, sottolineando che si tratta di notizie che circolano in rete e di cui lui si è fatto portavoce usando il condizionale e che chi ascolta dovrebbe verificare prima di iniziare a prenderlo di mira con la solita macchina del fango. Nei commenti l’attore ci ha tenuto poi a precisare che lui non si è scusato e che con il suo ultimo video ha solo voluto chiarire questi punti discordanti dicendosi pronto a donare.

Ecco il video in cui parla delle sue ultime dichiarazioni: