Il Samsung Galaxy Z Fold 3 verrà senz’altro venduto nel modello con 512GB di memoria interna, peraltro in più mercati di quanti fossero previsti. La configurazione ha ricevuto la relativa configurazione in Corea del Sud, offrendosi in tre diversi product-code: SM-F926N512-00 | Unlocked (512GB), SM-F926NK512 | F926NK (512GB) e SM-F926N | F926N (512GB). Per quanto riguarda il mercato locale, i Samsung Galaxy Z Fold 3 con codice finale in ‘NK‘ verranno venduti dal gestore KT, invece quelle con product-code finale ‘N‘ verranno distribuite dalla telco LG U+ (il modello ‘N-00‘ corrisponderà a quello unlocked, libero dal vincolo dei gestori telefonici).

I emphasized the watermark greatly because the image I posted last time spread to Indian websites that deal with IT topics without any sources or citations.#Samsung #GalaxyZFold3 pic.twitter.com/JFp4hRE4PY — AlieNaTiZ (@kbc20000) June 19, 2021

Consideriamo pure che i codici finali in ‘NK’ sono riservati al mercato sudcoreano, mentre quelli in ‘N’ si allacciano al mercato internazionale: questo dovrebbe voler dire che il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare con 512GB di memoria anche in Europa. Un taglio di memoria davvero generoso, che si era già visto l’anno scorso con il Samsung Galaxy Z Fold 2, anche se solo in Cina, Taiwan e Hong Kong.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare per la fine dell’estate (iniziata proprio oggi, lunedì 21 giugno), essere alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, presentare la fotocamera selfie sotto il display (anche se forse non si esprimerà ai livelli che il colosso di Seul avrebbe auspicato, nonostante sia ancora presto per dirlo con certezza), avere 12GB di RAM (nella massima configurazione possibile, cosa normale trattandosi di un dispositivo premium) e, probabilmente per le nostre parti, anche una memoria da 512GB. Il pieghevole probabilmente non differirà troppo dalla precedente generazione in termini di form-factor puro e semplice, anche se non mancheranno le ottimizzazioni di rito. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.