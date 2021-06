Cast e personaggi di Alfredino Una Storia Italiana arrivano il 21 e il 28 giugno in prima tv in due appuntamenti su Sky Cinema e in streaming su Now, con Anna Foglietta nel ruolo di Franca Rampi, la madre del bambino caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981 e l’Italia pronta a trattenere il fiato, ancora una volta, proprio come 40 anni fa.

La storia di Alfredino Rampi è sicuramente rimasta nel cuore e nella mente di chi l’ha vissuta ma anche di tutti coloro che ne hanno sentito parlare e di quelli che questa sera e lunedì prossimo seguiranno la miniserie di Sky. La storia di Alfredino Rampi risale a più di quaranta anni fa, esattamente al 10 giugno del 1981 ma ancora oggi continua a coinvolgere, nel bene e nel male, l’opinione pubblica del nostro Paese e adesso cast e personaggi di Alfredino Una Storia Italiana andranno in scena lunedì 21 giugno e 28 giugno, su Sky Cinema per portare a galla ciò che è rimasto nella mente di tutti.

Ad Anna Foglietta è stato dato il ruolo della madre Franca Rampi, la madre di Alfredo, e al suo fianco troveremo Luca Angeletti in quelli di Ferdinando Rampi, il padre di Alfredo. Il cast della mini serie poi prevede la presenza di Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del Fuoco Elvenio Pastorelli, Vinicio Marchioni sarà Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia Alfredino, Beniamino Marcone sarà il vigile Marco Faggioli, mentre Giacomo Ferrara e Valentina Romani saranno uno degli speleologi e la geologa Laura Bortolani.

Infine, in cast e personaggi di Alfredino Una Storia Italiana ci saranno anche Daniele La Leggia nei panni del capo degli speleologi, Riccardo De Filippis è l’Angelo di Vermicino e guest star della mini serie sarà Massimo Dapporto che interpreterà Sandro Pertini, l’allora Presidente della Repubblica che si presentò sul posto quel giorno.