Era il 21 giugno 2001 quando Xdono muoveva i suoi primi passi in radio. Oggi, 21 giugno 2021, sono esattamente 20 anni di carriera per Tiziano Ferro che festeggia sui social.

Avrebbe dovuto tenere concerti questa estate, recuperando quelli negli stadi che non si sono tenuti lo scorso anno, ma neanche quest’anno Tiziano Ferro sarà in tour. I live sono stati tutti posticipati al prossimo anno e all’artista non restano che i social per festeggiare ii suoi 20 anni di carriera.

“Ho provato a contare questi 20 anni di carriera con i ‘mi dispiace'”, scrive, spiegando di avere un rapporto particolare con il “mi dispiace”. Pensa al Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo intero e ai più deboli, che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze. Pensa ai lavoratori e al dolore provato da tutti.

“Ho un rapporto strano con il “mi dispiace”. Mi dispiace per questo virus e per il fatto che come sempre ne hanno pagato le conseguenze i più deboli. E mi dispiace davvero per chi – durante gli ultimi tempi – ha vissuto tanto dolore”, le sue parole.

Poi conta i “per fortuna” in una serie di momento per i quali si sente fortunato: Dio, la mia famiglia, Victor, gli amici.

“Se conto i “per fortuna” invece gli ultimi venti anni sembrano infiniti. Quindi “per fortuna” ci sono stati: Dio, la mia famiglia, Victor, gli amici che si sono strappati di dosso gli impegni per esserci sempre. Il mio maestro in quarantena Beau che mi ha insegnato fede e pazienza per poi andare via – e io non dimenticherò più”, scrive sui social.

Sono 20 anni di carriera per Tiziano Ferro che 20 anni fa è partito da Latina, la sua città Natale. Rivolge un pensiero anche a lei:

“La mia unica città: Latina – per la vita e per la morte. Alcolisti Anonimi e il dono della sobrietà. I colleghi che mi hanno ispirato e anche i detrattori che mi hanno ferito – perchè no?!?”.

Nei suoi 20 anni di carriera cita anche i lavoratori, per i quali sarà sempre disponibile, le persone buone, educate e gentili. Riserva poi una carezza a se stesso per tutte le volte in cui ha dimenticato chi fosse.

“I lavoratori che con dignità si sono fatti strada a picconate attraverso gli ultimi due anni – ai quali sarò sempre pronto a dare una mano. Le persone buone, educate e gentili. Una carezza a me stesso per tutte le volte che – durante gli ultimi venti anni – ho dimenticato chi sono”.

I suoi ringraziamenti finali vanno ai fan che in questi anni non lo hanno mai lasciato solo, lo hanno sempre compreso ed accetto. “Due decenni, una collezione infinita di disfatte ma non mi sono mai sentito giudicato, additato, tradito, ferito. E sto parlando di chi mi segue. L’accettazione comune della parola è fan, io la uso perchè è quello il titolo. Ma dico solo: Vi voglio bene, grazie”!