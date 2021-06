Una delle novità più attese di WhatsApp riguarda la possibilità di accedere all’account personale anche da un altro dispositivo, diverso dal principale, e senza che questi debba essere connesso ad Internet. Il supporto multi-device è stato di recente discusso da Mark Zuckerberg e Will Cathcart. Come riportato dal portale ‘wabetainfo.com‘, la funzione dovrebbe arrivare nel giro di due mesi, sempre che gli sviluppatori riescano, nel frattempo, a raggiungere la stabilità desiderata.

Una volta introdotta, l’opzione permetterà a WhatsApp di funzionare sul dispositivo secondario senza che quello principale debba essere collegato ad Internet. Sarà possibile connettere fino a 4 device al proprio account, così come il trasferimento della cronologia delle chat tra iOS e Android. Il supporto multi-dispositivo verrà distribuita in beta per gli utenti che vorranno provarla in anteprima, ed all’inizio, quindi, non sarà disponibile per tutti. Le chiamate e le videochiamate funzioneranno entrambe sui device collegati, ma non sarà consentito scrivere messaggi o chiamare utenti che utilizzano versioni precedenti di WhatsApp (bisognerà tenere aggiornato il client, cosa piuttosto facile da fare). La prima release del supporto multi-dispositivo vedrà la luce su WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal, e, per questo motivo, non sarà possibile collegare dispositivi iOS e Android.

Nell’arco delle prossime settimane conosceremo ulteriori dettagli a riguardo (ci penseremo noi a comunicarvele a tempo debito, girandovi tutte le informazioni del caso non appena disponibili). Queste sono le caratteristiche e le limitazioni cui si andrà incontro per quanto riguarda il supporto multi-dispositivo di WhatsApp, che resta tra le novità più attese dagli utilizzatori (che, lo ripetiamo, dovrebbe arrivare nel giro di due mesi, se tutto va come speriamo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.