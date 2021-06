A quanto pare Ellen Pompeo non se la prende se qualcuno boccia Grey’s Anatomy 17 come una pessima stagione. Sono in molti ad aver giudicato in maniera negativa, se non con una stroncatura totale, quest’ultimo capitolo del medical drama, a tratti troppo cupo e in altre parti troppo inconsistente.

Aver deciso di trattare la pandemia da Covid in Grey’s Anatomy 17 ha necessariamente spostato l’asse della serie sull’emergenza ospedaliera che tutto il mondo ha sperimentato in vario modo nell’ultimo anno e mezzo. E non tutti hanno apprezzato il fatto di dover rivivere un incubo della vita reale anche sullo schermo, nuovamente e a distanza di pochi mesi dal periodo più drammatico del fenomeno pandemico. Molti hanno anche trovato ridicola la scelta di immaginare un limbo sulla spiaggia per la protagonista Meredith Grey, malata di Covid e in terapia intensiva, finita a parlare con i tanti morti della serie e della sua vita mentre lotta per risvegliarsi.

In realtà Grey’s Anatomy 17 ha avuto degli episodi davvero pregevoli nel raccontare le grandi mancanze di questo periodo: quella delle risorse dei medici, costretti a improvvisare e annaspare nelle corsie di mezzo mondo, quella del contatto fisico tra le persone, quella della fiducia nella scienza, quella della speranza di tornare alla normalità come prima. Tutte queste mancanze hanno trovato espressione piuttosto realistica in diversi episodi della stagione 17. E sì, l’idea di riportare volti storici della serie nel limbo onirico della protagonista è parsa a molti un po’ trash, una furbata ruffiana per trattenere i fan storici in un momento di stasi per gli ascolti.

Per questi ed altri motivi in molti hanno smesso di guardare Grey’s Anatomy 17 o l’hanno pesantemente criticata. Ellen Pompeo non sembra prendersela più di tanto e a chi su Twitter ha definito la stagione “spazzatura“, ha risposto senza battere ciglio. “Immagino di essere un alieno perché questa stagione è stata spazzatura! Amo lo spettacolo, ma non in questa stagione” ha scritto un’utente. E l’attrice ha risposto che tutto sommato “va bene! In diciassette stagioni non possiamo accontentare tutti e sempre…“. La protagonista ha anche aggiunto che dopo tanti anni ci può stare un certo malcontento da parte del pubblico: “Non è sicuramente facile andare avanti e mantenere alto il livello… ho capito… grazie per averlo guardato comunque… e grazie per il tuo feedback è importante… ti mando amore“.

La stessa Pompeo continuando sulla scia dei commenti a Grey’s Anatomy 17 ha affermato di aver guardato una sola serie dall’inizio alla fine: “L’unico spettacolo su cui sono rimasta fino alla fine è stato I Soprano“. E in ulteriori tweet ha difeso l’utente che aveva criticato Grey’s Anatomy 17, investita da messaggi di odio per la sua opinione: “Ma perché se qualcuno dice che non gli è piaciuto sta dicendo una cattiveria? È letteralmente in onda da due decenni!! Lasciatela in pace… ci sono un sacco di schifezze che a me non piacciono… Per non parlare del fatto che le persone che possono sentirsi come vogliono dopo questo paio di anni davvero orribili che abbiamo vissuto” ha chiosato l’attrice e produttrice della serie, cercando di placare la polemica.

All good! Seventeen seasons we can’t please everyone all the time … it’s definitely not easy keeping it going and keeping it great… I get it…thanks for checking it out anyway… and thanks for your feedback it matters …sending you love 🙏🏼😘 https://t.co/ZAalPDXOee — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

But why is someone saying they didn’t like something bad? It’s literally been on for two decades!! Let her live… there is plenty of shit I don’t like… — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

Not to mention people are pretty much allowed to feel however they want after this really fucked up couple of years we have had — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

La Pompeo ha anche aggiunto che dopo Grey’s Anatomy 17 non è chiaro come procederà la serie, se deciderà di trattare ancora in modo ampio e diffuso il tema Covid o ne limiterà la portata, visto che la stagione si chiude con l’inizio della campagna di vaccinazione per medici e sanitari dell’ospedale. L’ultimo episodio andrà in onda in Italia il 29 giugno su Fox.