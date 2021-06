Terremoto in arrivo nel prime time di Canale5 e tutto perché cambia in corsa la programmazione di Grand Hotel in vista del finale che, salvo cambiamenti, dovrebbe andare in onda il 7 luglio prossimo. La serie tv spagnola si prepara a stupire il pubblico con le ultime puntate e le prime risposte sul giallo che sta tenendo incollati tutti allo schermo, ma quando andranno in onda le ultime puntate?

Cambia la programmazione di Grand Hotel che la prossima settimana non andrà in onda solo al mercoledì con una doppia puntata ma poi tornerà anche alla domenica sera, il 27 giugno, per un penultimo appuntamento. Al momento non sappiamo nemmeno se in occasione del finale previsto per luglio andrà in scena con la prima puntata della seconda stagione oppure no, fatto sta che i fan faranno bene a preparare il taccuino e segnare i prossimi appuntamenti ballerini perché molto dipenderà dagli ascolti.

In un primo momento si parlava di una maratona delle tre stagioni che compongono la serie ma al momento tutto tace. La cosa certa è che il penultimo appuntamento è previsto per il 23 giugno. Sarà allora che capiremo cosa succederà quando la vera identità di Julio. Le anticipazioni rivelano che Ayala, inaspettatamente, gli chiede di collaborare alle indagini e quando si rendono conto che hanno a che fare con un serial killer, tutto cambia e decidono di coinvolgere Alicia.

Intanto, Eugenia, folle di gelosia, spinge da un balcone la sorella Mercedes, mentre Alicia viene inseguita nei corridoi dell’hotel, da un uomo con un coltello d’oro, arma degli altri delitti. Ayala intende arrestare Julio per omicidio e Alicia lo avverte del pericolo, mentre Andres dice a sua madre di essere il padre del figlio che Belen aspetta da Diego perché non vuole che venga cacciata essendone innamorato, come finirà e cos’altro vedremo?