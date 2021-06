Occorre fermarsi un attimo e fare il punto della situazione per tutti coloro che, in questo periodo, sono in attesa del bonus 2400 e del bonus 1600 euro. A seconda delle mensilità che gli stagionali devono percepire e dei diversi requisiti soddisfatti, infatti, occorre distinguere i due contesti in relazione a chi pone ad INPS la fatidica domanda: “Quando arriva il pagamento?“. Cerchiamo di fermarci un attimo, dopo il bombardamento di informazioni che anche noi vi abbiamo fornito fino a ieri sul nostro magazine.

Situazione bonus 2400 e 1600 euro su quando arriva il pagamento INPS

Qual è la situazione che si è venuta a configurare in Italia a proposito del bonus 2400 e 1600 euro, in relazione al quesito su quando arriva il pagamento INPS? Andiamo con ordine, perché seguendo una linea temporale, dovremmo avere dapprima il pagamento del bonus 2400 euro. INPS, infatti, tramite i suoi canali social ha fatto sapere che l’accredito a tutti coloro per i quali la domanda risulta accettata, dovrebbe esserci tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Insomma, potete già fare i primi controlli.

Più articolata la questione del bonus 1600 euro, in quanto qui occorre distinguere coloro che riceveranno l’accredito in automatico, avendo presentato la domanda in passato, mentre dall’altro lato abbiamo chi l’ha inoltrata di recente ed ora attende il primo sostegno. Nel primo caso, il pagamento di INPS dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana. Nel secondo, invece, ci sarà la procedura definitiva disponibile per tutti entro cinque giorni. Stando alle ultime indicazioni fornite proprio da Codacons.

Insomma, ci apprestiamo a vivere una settimana molto intensa e particolare a proposito del bonus 2400 e 1600 euro, con alcune risposte finalmente più chiare alla domanda su “quando arriva il pagamento di INPS”. Qualora abbiate già ricevuto la quota, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.