Il Samsung Galaxy S21 5G si ritrova ad un prezzo molto allettante su Amazon, con uno sconto piuttosto consistente rispetto al costo da listino. Chi quindi è intenzionato ad acquistare questo top di gamma Android dell’azienda sudcoreana, può senza dubbio prendere in considerazione l’offerta odierna in vista di Amazon Prime Day in programma domani. Va vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Dunque, non solo sviluppo software, come abbiamo osservato in settimana con il terzo aggiornamento di giugno per il device.

La nuova offerta per il Samsung Galaxy S21 in vista di Amazon Prime Day

In primis è bene precisare come il modello in questione sia di colore bianco e nella variante da ben 256GB di memoria interna, quindi uno spazio di archiviazione davvero immenso che consentirebbe di salvare sullo smartphone qualsiasi tipo di file senza preoccuparsi di riempire la memoria. Un top di gamma di estrema qualità che si ritrova quest’oggi su Amazon al prezzo di 695 euro.

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 3... Fotocamera da 64MP con teleobiettivo, fotocamera frontale da 10MP e...

Grazie alla batteria da 4.000 mAh del Galaxy S21 5G, il tuo telefono...

Cifra che è emersa da uno sconto del 26% applicato sul prezzo da listino che era di 929 euro. Ci ritroviamo quindi con un risparmio di circa 241 euro che risulta essere piuttosto cospicuo. Rispetto ai prodotti Apple, che difficilmente riescono a calare di prezzo così tanto, Samsung permette di poter puntare su dispositivi di assoluto rilievo in campo smartphone anche a cifre nettamente più basse rispetto a quando hanno fatto il loro debutto sul mercato. In pochi mesi abbiamo quindi assistito ad un calo di prezzo piuttosto cospicuo per questo Samsung Galaxy S21 5G e senza dubbio questo è il periodo migliore per acquistarlo.

Questo prodotto non appartiene al servizio Prime di Amazon, ma le spese di spedizione sono comunque gratuite, seppur bisognerà attendere qualche giorno in più per riceverlo a casa propria. Si può attendere dai quattro agli otto giorni, ma ne vale sicuramente la pena. Vediamo a questo punto alcune caratteristiche di rilievo di questo Samsung Gaalxy S21 5G. Tale top di gamma si presenta con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore da 64MP con teleobiettivo, fotocamera frontale da 10MP e fotocamera Ultra-Grandangolare da 12MP.

Il potente processore Exynos 2100 5nm assicura massime prestazioni e la possibilità di girare filmati in 8K. Migliorata la batteria grazie ai 4000 mAh che permette una carica per tutto il giorno. Sta a voi decidere se approfittare di tale offerta. Dunque, prepariamoci al meglio ad Amazon Prime Day con il Samsung Galaxy S21.