Bisogna fare i conti alcune segnalazioni relative ai problemi Brawl Stars, considerando il fatto che a parte dell’utenza il gioco non funziona questa mattina. Al momento, comunque, non ci sono i presupposti per parlare di un vero e proprio down, visto che i numeri sono tutto sommato gestibili per i tecnici, ma la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore. Allo stato attuale, non possiamo escludere che si tratti di un’anomalia simile a quella che abbiamo descritto alcuni mesi fa sul nostro magazine.

Prime informazioni sui problemi Brawl Stars del 19 giugno e nuovo video disponibile

In quel frangente, infatti, i problemi Brawl Stars riguardarono esclusivamente gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy. Solo nelle prossime ore, qualora il malfunzionamento dovesse perdurare, avremo qualche indicazione sotto questo punto di vista. Di sicuro, al momento della pubblicazione il gioco non funziona per parte dell’utenza e tutti possono seguire l’andamento dell’anomalia in tempo reale su Down Detector. Il tutto, sperando ovviamente che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Resta il fatto che i problemi Brawl Stars siano ampiamente sotto controllo e che, nel frattempo, stia spopolando un video che ci mostra alcuni contesti del gioco a dir poco singolari. Si tratta di scene divertenti per chi è molto addentrato in questo titolo, in modo da rivivere anomalie e situazioni che tutto sommato dovrebbero strappare un sorriso a tutti. Auspicando che eventuali malfunzionamenti di questa mattina possano rientrare nel più breve tempo possibile.

A seguire, trovate il video in questione, mentre nel box commenti a fine articolo potete condividere con noi la vostra esperienza di gioco recente, eventualmente indicando come si siano manifestati i problemi Brawl Stars che alcuni hanno portato alla luce sabato mattina.