La serie di Jamie Foxx è stata cancellata: Papà non mettermi in imbarazzo non avrà una seconda stagione. Netflix non rinnova la comedy, ispirata ai diari di Corinne Foxx (anche co-produttrice), figlia dell’attore Premio Oscar, e del suo rapporto col padre.

Jamie Foxx interpreta Brian Dixon, un imprenditore di successo e scapolo che è diventato padre a tempo pieno di sua figlia adolescente Sasha (che ha il volto di Kyla-Drew di No Good Nick), tornata a vivere con lui dopo la morte della madre. Nel cast anche David Alan Grier e Porscha Coleman.

La prima e unica stagione di Papà non mettermi in imbarazzo ha debuttato su Netflix lo scorso 14 aprile, senza far troppo rumore. Infatti non è mai riuscita a rientrare nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma, e sui social non è stata commentata abbastanza dagli utenti. Su Rotten Tomatoes, aggregatore di recensioni, la comedy ha ottenuto un punteggio decisamente negativo: il 18% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 4,98 su 10, basato su 14 critiche. In sostanza si legge: “Foxx fa ridere, la serie no”.

Stando a Deadline, Jamie Foxx sarebbe stato coinvolto nella decisione di porre fine alla serie. La comedy non proseguirà con una seconda stagione, ma la partnership della star con Netflix invece continua: sulla piattaforma sono in lavorazione ben due film, la comedy sci-fi They Cloned Tyrone e l’horror Day Shift che lo vedono nel cast come protagonista.

Papà non mettermi in imbarazzo segna a tutti gli effetti la prima serie tv di Jamie Foxx dopo il programma di sketch In Living Color, trasmessa dal 1990 al 1994, dove ha recitato in 95 episodi.

Jamie Foxx è più che altro noto al grande pubblico per i suoi ruoli sul grande schermo. Nel 2005 ha vinto il Premio Oscar per aver interpretato il cantante Ray Charles nel biopic Ray; tra i suoi lavori: Jarhead (2005), Dreamgirls (2006), Django Unchained (2012), Annie (2014) e The Amazing Spider-Man 2 (2014).