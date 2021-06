Il 21 e 22 giugno tenetevi liberi per l’Amazon Prime Day 2021: si prospettano due giorni di offerte imperdibili, che ci preoccuperemo di segnalarvi in tempi record per far sì che possiate approfittarne, senza perdervi l’occasione. Gli utenti più attenti sapranno che le proposte più vantaggiose fioccano già nei giorni precedenti all’evento, come nel caso di oggi 19 giugno per i prodotti di casa Apple. iPhone 12 Mini, infatti, è acquistabile al prezzo di 689 euro nel modello da 64GB (colorazione nera). Il risparmio è di 150 euro, con possibilità di vedervi recapitare il telefono direttamente a casa lunedì 21 giugno, con l’opzione di consegna più veloce. iPhone 12 Mini viene venduto e spedito da Amazon, quindi fareste meglio ad affondare subito il colpo.

L’antipasto dell’Amazon Prime Day 2021 oggi 19 giugno prevede anche un bello sconto su un altro prodotto della mela morsicata, vale a dire iPad Air 2020 da 256GB Wi-Fi, su cui potrete mettere le mani al prezzo di 792 euro invece di 839 euro (processore A14 Bionic con Neural Engine, TouchID per autenticazione sicura e Apple Pay, Wi-Fi 6 802.11ax, schermo Liquid Retina da 10.9 pollici con True Tone).

Se ancora non dovesse bastarvi, ci sarebbe da prendere in considerazione anche Apple Mac mini M1 da 256GB a 762,80 euro in luogo di 819. Parliamo di un mini PC completo, con 8GB di RAM e 256GB SSD, le cui prestazioni sono garantite dal chip Apple Silicon M1, che ne fanno un alleato perfetto per la produttività senza particolari ingombri.

Come vedete, pur non essendo ancora propriamente a cavallo dell’Amazon Prime Day 2021, le offerte già non mancano: si tratta solo di individuare quelle giuste per voi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.