Solo al termine degli Europei 2020 di calcio si potranno concretizzare le scelte di calciomercato estivo: nel frattempo, le voci e le indiscrezioni circa le cessioni e gli acquisti del Napoli si fanno sempre più insistenti ed interessanti. Come ben sappiamo, il club del presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un terzino sinistro e l’obiettivo numero uno porta il nome e cognome di Emerson Palmieri. I contatti per il difensore, neo campione d’Europa con il Chelsea, sono sempre più intensi e si potrebbe persino raggiungere un accordo in tempi brevi sul costo del cartellino.

Ad oggi, la richiesta del Chelsea è di 15 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe acquistarlo ad 11-12 milioni di euro, dato che l’italo-brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2022. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero in salita le quotazioni sul terzino 26enne perché, a quanto pare, l’Inter (che dalla prossima stagione sarà allenata da Simone Inzaghi, ndr.) sarebbe interessata più alla ricerca di un quinto da aggiungere al centrocampo anziché schierare una difesa a quattro. Inoltre, il difensore del Chelsea e della Nazionale italiana ha vissuto il suo periodo migliore proprio con mister Luciano Spalletti ai tempi della Roma.

Dunque, in attesa delle ultime fasi di mercato, il Napoli potrebbe anche tentare un’operazione proprio come quella fatta con Bakayoko l’estate scorsa, ossia spalmando l’ingaggio del terzino (che ad oggi è di 4,5 milioni di euro netti a stagione ai Blues). L’attuale tecnico toscano del club partenopeo pare abbia personalmente chiesto l’acquisto di Emerson Palmieri e, dato che la fascia sinistra ha bisogno di un ottimo terzino di spinta, il patron azzurro insieme al ds Cristiano Giuntoli cercheranno di fare il possibile per portarlo alle pendici del Vesuvio.